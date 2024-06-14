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У російському Морозовську пролунали вибухи: можлива атака на аеродром

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У російському Морозовську пролунали вибухи: можлива атака на аеродром
Жителі поскаржилися, що після атаки та пожежі у місті зникло світло
фото з відкритих джерел

Ймовірно, безпілотники спробували атакувати місцевий аеродром

Вночі, 14 червня, у Морозовську Ростовської області РФ пролунала серія вибухів. Про це повідомляє Astra.

Місцеві жителі повідомляли про пожежу, яка сталася після вибухів. Губернатор Ростовської області вже відреагував на вибухи. За його словами, в області «відбили масову атаку БПЛА»: «Дрони знищені у районі кількох населених пунктів регіону. За попередніми даними, жертв немає. Наслідки на землі уточнюються».

Зазначається, що ймовірно, безпілотники спробували атакувати місцевий аеродром. Очевидці повідомляють, що крім звуків безпілотників та вибухів вони також бачили кілька яскравих спалахів у небі. Також жителі скаржаться на зникненя світла після атаки.

Нагадаємо, 5 квітня Служба безпеки України разом з військовими та Силами оборони здійснила атаку на аеродром Морозовськ у Росії. Щонайменше 6 літаків ворога знищено, а ще 8 суттєво пошкоджені. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на власні джерела.

Як зазначили джерела, на аеродромі базувалися фронтові бомбардувальники Су-27 і Су-34 – саме такі літаки Росія використовує для того, щоб скидати КАБи по позиціях ЗСУ і прифронтових українських містах.

Читайте також: Вибухи у російських містах, де розташовані військові аеродроми: що відомо
Теги: росія військові аеродром

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