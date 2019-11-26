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    Думки вголос

    Бойовики ДНР «віджали» бізнес в соратника Ахметова і Януковича регіонала Гуменюка

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Розсилка
    Бойовики ДНР «віджали» бізнес в соратника Ахметова і Януковича регіонала Гуменюка

    Ще одного донецького регіонала «братня Росія врятувала від солдат НАТО»

    Мовою оригіналу

    ДНРовцы отжали бизнес у донецкого соратника Ахметова и Януковича, бывшего нардепа от Партии регионов Игоря Гуменюка. В Украине он в основном известен благодаря дочери, которую все знают, как певицу Ассоль.

    На сайте Пушилина обнародован указ о том, что все активы Гуменюка переходят в «государственную собственность», то есть по факту в распоряжение Пушилина, Курченко и других мародеров, контролирующих эту территорию.

    Сложно сказать, почему ждали так долго и не сделали этого раньше. Видимо, Гуменюк поссорился или не договорился с кем-то в РФ. Но так или иначе имеем очередного донецкого регионала, которого «братская Россия спасла от солдат НАТО».

    Кстати, вот одна из причин, по которой я не верю в скорую реинтеграцию захваченного Донбасса. Если бы дело действительно шло к выполнению Минска, никто бы у партнера Ахметова никакие активы сейчас не отжимал бы, конечно.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    бойовики на Донбасі Віктор Янукович ДНР Рінат Ахметов
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