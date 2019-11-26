Бойовики ДНР «віджали» бізнес в соратника Ахметова і Януковича регіонала Гуменюка

Ще одного донецького регіонала «братня Росія врятувала від солдат НАТО»

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ДНРовцы отжали бизнес у донецкого соратника Ахметова и Януковича, бывшего нардепа от Партии регионов Игоря Гуменюка. В Украине он в основном известен благодаря дочери, которую все знают, как певицу Ассоль.

На сайте Пушилина обнародован указ о том, что все активы Гуменюка переходят в «государственную собственность», то есть по факту в распоряжение Пушилина, Курченко и других мародеров, контролирующих эту территорию.

Сложно сказать, почему ждали так долго и не сделали этого раньше. Видимо, Гуменюк поссорился или не договорился с кем-то в РФ. Но так или иначе имеем очередного донецкого регионала, которого «братская Россия спасла от солдат НАТО».

Кстати, вот одна из причин, по которой я не верю в скорую реинтеграцию захваченного Донбасса. Если бы дело действительно шло к выполнению Минска, никто бы у партнера Ахметова никакие активы сейчас не отжимал бы, конечно.

Джерело: блог Дениса Казанського

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