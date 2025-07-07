Постачання ЗСУ непридатних ракетних установок. Експосадовець Міноборони отримав підозру

У Києві викрито організатора оборудки – колишнього очільника одного з департаментів Міноборони та двох його спільників із компанії-підрядника

Правоохоронці викрили ще одну схему розкрадання коштів, якою займалося попереднє керівництво Міноборони. За матеріалами справи, фігуранти привласнили понад 90 млн бюджетних гривень на закупівлі бракованих протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) для потреб фронту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За результатами комплексних заходів у Києві викрито організатора оборудки – колишнього очільника одного з департаментів Міноборони та двох його спільників із компанії-підрядника. Як встановило розслідування, перебуваючи на посаді протягом 2022-2023 років, він уклав державний контракт на постачання протитанкового озброєння для ЗСУ.

Зазначається, що відповідно до укладеного договору столична оборонна компанія повинна була поставити військовому відомству дуже необхідні ПТРК, які мали одразу спрямувати на передову. Утім, замість сучасного озброєння підрядники поставили замовникам непридатні до використання за призначенням протитанкові установки, а отримані бюджетні кошти вивели у тінь.

Висновки незалежної експертизи, яку ініціювала СБУ, підтвердили несправний тактико-технічний стан ПТРК.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили ексочільнику департаменту Міноборони, колишньому керівнику компанії-підрядника, та його заступнику про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, яке призвело до тяжких наслідків);

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що призвело до тяжких наслідків).

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому тимчасово виконуючому обов'язки директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України. Його дії призвели до збитків державі на суму понад 2 млрд грн.

Також ДБР повідомило про підозру колишньому директору одного з департаментів Міністерства оборони України та двом керівникам державного підприємства, які поставили у бойові підрозділи браковані великокаліберні кулемети