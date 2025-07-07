Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Постачання ЗСУ непридатних ракетних установок. Експосадовець Міноборони отримав підозру

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Постачання ЗСУ непридатних ракетних установок. Експосадовець Міноборони отримав підозру
Фігуранти привласнили понад 90 млн бюджетних гривень на закупівлі бракованих протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) для потреб фронту
фото: СБУ

У Києві викрито організатора оборудки – колишнього очільника одного з департаментів Міноборони та двох його спільників із компанії-підрядника

Правоохоронці викрили ще одну схему розкрадання коштів, якою займалося попереднє керівництво Міноборони. За матеріалами справи, фігуранти привласнили понад 90 млн бюджетних гривень на закупівлі бракованих протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) для потреб фронту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За результатами комплексних заходів у Києві викрито організатора оборудки – колишнього очільника одного з департаментів Міноборони та двох його спільників із компанії-підрядника. Як встановило розслідування, перебуваючи на посаді протягом 2022-2023 років, він уклав державний контракт на постачання протитанкового озброєння для ЗСУ.

Постачання ЗСУ непридатних ракетних установок. Експосадовець Міноборони отримав підозру фото 1

Зазначається, що відповідно до укладеного договору столична оборонна компанія повинна була поставити військовому відомству дуже необхідні ПТРК, які мали одразу спрямувати на передову. Утім, замість сучасного озброєння підрядники поставили замовникам непридатні до використання за призначенням протитанкові установки, а отримані бюджетні кошти вивели у тінь.

Висновки незалежної експертизи, яку ініціювала СБУ, підтвердили несправний тактико-технічний стан ПТРК.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили ексочільнику департаменту Міноборони, колишньому керівнику компанії-підрядника, та його заступнику про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, яке призвело до тяжких наслідків);
  • ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);
  • ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що призвело до тяжких наслідків).

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому тимчасово виконуючому обов'язки директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України. Його дії призвели до збитків державі на суму понад 2 млрд грн.

Також ДБР повідомило про підозру колишньому директору одного з департаментів Міністерства оборони України та двом керівникам державного підприємства, які поставили у бойові підрозділи браковані великокаліберні кулемети

Читайте також:

Теги: СБУ Міноборони війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Усик зголосився надати Трампу власний будинок, щоб той провів хоча б один тиждень у зоні постійних обстрілів
Усик запросив Трампа до України, щоб показати реалії війни
9 червня, 14:34
Дрони уразили важливе для РФ підприємство у Чебоксарах
Генштаб підтвердив удар по Чебоксарах: уражено завод, де виготовляли антени для «шахедів»
9 червня, 09:59
Російські удари гучніші, ніж намагання США та інших примусити РФ до миру – Зеленський
Російські удари гучніші, ніж намагання США та інших примусити РФ до миру – Зеленський
10 червня, 09:29
У Статуті відсутня будь-яка згадка про персональні імунітети
Статут Спецтрибуналу щодо агресії РФ готовий – Путін та його оточення не матимуть імунітету
25 червня, 09:59
ISW: Іран посилює тиск на релігійні меншини
Іран переслідує релігійні меншини після війни з Ізраїлем – ISW
Сьогодні, 05:44
Колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер
На чиїй стороні Трамп? Експредставник США з питань України пояснив логіку дій Білого дому
13 червня, 06:58
23 червня РФ вдарила по Києву
Удар по Києву 23 червня. Рятувальні роботи у Шевченківському районі завершено
24 червня, 08:04
КНДР вже боїться відправляти до Росії солдатів: Умєров назвав причину
КНДР вже боїться відправляти до Росії солдатів: Умєров назвав причину
27 червня, 16:48
Росія вдарила по цивільній інфраструктурі
Росія знову вдарила по Кривому Рогу: є поранені (оновлено)
4 липня, 21:33

Кримінал

Постачання ЗСУ непридатних ракетних установок. Експосадовець Міноборони отримав підозру
Постачання ЗСУ непридатних ракетних установок. Експосадовець Міноборони отримав підозру
Затримано агентів ФСБ, які готували підрив бійців «Азову»
Затримано агентів ФСБ, які готували підрив бійців «Азову»
У Львові акушерка постала перед судом через бійку з колегою у пологовій залі
У Львові акушерка постала перед судом через бійку з колегою у пологовій залі
В Одесі підірвали авто працівника оборонного підприємства: підорюваного затримано
В Одесі підірвали авто працівника оборонного підприємства: підорюваного затримано
У Києві чоловік після суперечки почав стріляти у підлітків
У Києві чоловік після суперечки почав стріляти у підлітків
У Запоріжжі судитимуть колишнього правоохоронця, який застрелив колегу та інсценував його самогубство
У Запоріжжі судитимуть колишнього правоохоронця, який застрелив колегу та інсценував його самогубство

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
259K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 липня: ситуація на фронті
136K
За атаками «Шахедів» по Україні стоїть не тільки Росія – The Times
102K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 липня 2025
66K
Прилітав на храм вертольотом та співав у хорі: що кажуть про митрополита Онуфрія у його рідному селі
55K
У червні влада намагалася усунути Буданова, але він зберіг посаду – The Economist
37K
Відомий співак заявив про мобілізацію просто під час концерту

Новини

7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Нідерланди змінюють правила для українських біженців
Вчора, 14:19
6 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
5 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 липня, 00:01
4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 липня, 00:01
3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 липня, 00:01

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua