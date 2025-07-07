Затримано агентів ФСБ, які готували підрив бійців «Азову»

На замовлення ФСБ фігуранти мали закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) під службове авто «Азовців»

Контррозвідка Служби безпеки зірвала нову спробу ФСБ здійснити теракт у прифронтових регіонах України. За результатами спецоперації у Запоріжжі затримано двох російських агентів, які готували підрив бійців 12-ї бригади спецпризначення «Азов» Нацгвардії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Як встановило розслідування, на замовлення ФСБ фігуранти мали закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) під службове авто «Азовців», що воюють на передовій. Зазначається, що агенти неодноразово відбували покарання за розбій та наркоторгівлю.

«У поле зору агресора рецидивісти потрапили через дружину одного з них, яка проживає у тимчасово окупованому Бердянську та працює на ворога. За інструкцією російської спецслужби агенти власноруч виготовили СВП, а потім відслідкували авто українських воїнів. Крім цього, фігуранти мали встановити на місці запланованого теракту приховану камеру з онлайн-трансляцією для ФСБ. У такий спосіб російські спецслужбісти сподівалися відстежити прибуття бійців «Азову» до свого автомобіля і в цей момент дистанційно активувати СВП», – зазначають правоохоронці.

Співробітники СБУ завчасно викрили агентів і затримали їх. Під час обшуків в оселях фігурантів вилучено готовий СВП, додаткові компоненти для виготовлення нових вибухівок, а також телефони, з яких вони контактували з куратором від ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 263 (незаконне виготовлення та зберігання вибухових речовин без передбаченого законом дозволу, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який коригував ракетно-дронові атаки РФ по Києву. За матеріалами справи, замовлення окупантів виконував 17-річний випускник столичної школи, якого росіяни завербували на Телеграм-каналах з пошуку «легких грошей».

Також в Одесі кіберфахівці Служби безпеки затримали двох агентів Головного розвідувального управління РФ. Зловмисники коригували удари по Силах оборони на півдні України.