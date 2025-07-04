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Затримано 17-річного випускника школи, який коригував масовані атаки окупантів по Києву

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Затримано 17-річного випускника школи, який коригував масовані атаки окупантів по Києву
Співробітники СБУ затримали зловмисника неподалік одного з військових управлінь ЗСУ, щодо якого він готував «агентурний звіт»
фото: Служба безпеки України

Затриманому юнакові загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна

Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який коригував ракетно-дронові атаки РФ по Києву. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресцентр Служби безпеки України

За матеріалами справи, замовлення окупантів виконував 17-річний випускник столичної школи, якого росіяни завербували на Телеграм-каналах з пошуку «легких грошей».

«Головним завданням агента було проведення дорозвідки: він отримав від куратора координати потенційних цілей і мав зафіксувати їхній зовнішній технічний стан», – йдеться у повідомленні. 

За даними СБУ, серед основних локацій, якими цікавився ворог, були енергооб’єкти, штаби Сил оборони та об’єкти системи ППО, яка захищає повітряний простір столичного регіону України.

Співробітники СБУ затримали зловмисника неподалік одного з військових управлінь ЗСУ, щодо якого він готував «агентурний звіт». На місці події у фігуранта вилучено телефон, на який він фотографував визначені російським куратором об’єкти.

Переписка затриманого юнака з куратором з ФСБ
Переписка затриманого юнака з куратором з ФСБ
фото: Служба безпеки України/Facebook
Переписка затриманого юнака з куратором з ФСБ
Переписка затриманого юнака з куратором з ФСБ
фото: Служба безпеки України/Facebook
Переписка затриманого юнака з куратором з ФСБ
Переписка затриманого юнака з куратором з ФСБ
фото: Служба безпеки України/Facebook
Переписка затриманого юнака з куратором з ФСБ
Переписка затриманого юнака з куратором з ФСБ
фото: Служба безпеки України/Facebook
Переписка затриманого юнака з куратором з ФСБ
Переписка затриманого юнака з куратором з ФСБ
фото: Служба безпеки України/Facebook

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 20-річний студент одного із університетів Черкас підозрюється у допомозі Росії. Слідство встановило, що фігурант раніше проживав у Луганську, але ще до початку повномасштабної війни переїхав до Черкас і вступив до вишу. Згодом студент потрапив у поле зору російської спецслужби, коли шукав «легких грошей» у Telegram-каналах. Також фігурант шпигував за адмінбудівлею обласного управління Національної поліції, намагаючись визначити рівень захисту зовнішнього периметру режимного об’єкта.

Раніше  в Одесі кіберфахівці Служби безпеки затримали двох агентів Головного розвідувального управління РФ. Зловмисники коригували удари по Силах оборони на півдні України. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Теги: СБУ Київ ФСБ державна зрада

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