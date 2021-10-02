Зник з місця ДТП, влетівши у припарковану автівку. Водій електросамоката заплатить чималий штраф

Порушник пояснив, чому накивав п’ятами: злякався, що власнику автомобіля доведеться відшкодовувати збитки

Сихівський районний суд Львова визнав винним водія електросамоката у порушенні правил дорожнього руху і оштрафував на 3,4 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 28 вересня.

За даними адмінпротоколу, 16 серпня о 11 год 30 хв на вул. Зеленій, 238 у Львові водій електросамоката Bolt не дотримався безпечного руху, внаслідок чого зіткнувся з припаркованим автомобілем Volkswagen Jetta. У результаті ДТП електросамокат та транспортний засіб отримали механічні пошкодження. Після аварії кермувальник двоколісного зник з місця події.

У суді порушник підтвердив обставини справи. Додав, що втік з місця ДТП, бо злякався, що власнику автомобіля доведеться відшкодовувати збитки.

Суд вважав, що водій електросамоката порушив вимоги пунктів 13.1, 2.10а Правил дорожнього руху України, відтак підлягає адміністративній відповідальності за вчинене.

Крім штрафу, чоловік заплатить 454 грн судового збору.

Як повідомляв «Главком», в Одесі суд покарав водія електросамоката за керування транспортними засобами особами в стані алкогольного сп'яніння, виписавши йому штраф 17 тис. грн. Також порушника позбавлено права керувати транспортними засобами на один рік.

Також суд у Львові дійшов висновків, що електросамокатам заборонено їздити тротуарами.