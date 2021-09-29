Суди прозріли: в Україні електросамокатам заборонено їздити тротуарами

Феміда оштрафувала водія електросамоката, який влетів у Lexus

Галицький районний суд Львова визнав винним водія електросамоката у порушенні правил дорожнього руху і оштрафував на 850 грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 23 вересня.

За даними адмінпротоколу, 5 вересня близько 17 год. 57 хв., чоловік, керуючи електросамокатом на вул. Данилишина у Львові, раптово виїхав на проїзну частину, де не дотримувався правил дорожнього руху і зіткнувся з автомобілем Lexus.

У суді водій електросамоката вини не визнав, пояснивши, що насправді Lexus здійснив на нього наїзд. Натомість водійка машини була іншої думки і просила суд притягнути чоловіка до адміністративної відповідальності.

Досліджуючи цю справу, суд визнав, що у правилах дорожнього руху відсутнє визначення електросамокату або самокату.

«Разом з тим, аналізуючи визначення «транспортний засіб», можна дійти висновку, що електросамокат відповідає поняттю «транспортний засіб», оскільки призначений для перевезення людей. А чоловік використовував його саме з цією метою, коли здійснив зіткнення з автомобілем Lexus», – сказано у постанові суду.

Крім цього, суд наголосив, що водій електросамоката не мав права рухатись по тротуару. Адже пункт 11.13 Правил дорожнього руху України забороняє рух транспортних засобів по тротуарах і пішохідних доріжках, крім випадків, коли вони застосовуються для виконання робіт або обслуговування торговельних та інших підприємств.

Окрім штрафу, водій електросамоката заплатить 454 грн судового збору.

Як повідомляв «Главком», в Одесі суд покарав водія електросамоката за керування транспортними засобами особами в стані алкогольного сп'яніння, виписавши йому штраф 17 тис. грн. Також порушника позбавлено права керувати транспортними засобами на один рік.