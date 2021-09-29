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    Суди прозріли: в Україні електросамокатам заборонено їздити тротуарами

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    У Львові суд визнав електросамокат транспортним засобом - Суди прозріли: в Україні електросамокатам заборонено їздити тротуарами
    У Львові суд визнав електросамокат транспортним засобом
    фото: glavcom.ua

    Феміда оштрафувала водія електросамоката, який влетів у Lexus

    Галицький районний суд Львова визнав винним водія електросамоката у порушенні правил дорожнього руху і оштрафував на 850 грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 23 вересня.

    За даними адмінпротоколу, 5 вересня близько 17 год. 57 хв., чоловік, керуючи електросамокатом на вул. Данилишина у Львові, раптово виїхав на проїзну частину, де не дотримувався правил дорожнього руху і зіткнувся з автомобілем Lexus.

    У суді водій електросамоката вини не визнав, пояснивши, що насправді Lexus здійснив на нього наїзд. Натомість водійка машини була іншої думки і просила суд притягнути чоловіка до адміністративної відповідальності.

    Досліджуючи цю справу, суд визнав, що у правилах дорожнього руху відсутнє визначення електросамокату або самокату.

    «Разом з тим, аналізуючи визначення «транспортний засіб», можна дійти висновку, що електросамокат відповідає поняттю «транспортний засіб», оскільки призначений для перевезення людей. А чоловік використовував його саме з цією метою, коли здійснив зіткнення з автомобілем Lexus», – сказано у постанові суду.

    Крім цього, суд наголосив, що водій електросамоката не мав права рухатись по тротуару. Адже пункт 11.13 Правил дорожнього руху України забороняє рух транспортних засобів по тротуарах і пішохідних доріжках, крім випадків, коли вони застосовуються для виконання робіт або обслуговування торговельних та інших підприємств.

    Окрім штрафу, водій електросамоката заплатить 454 грн судового збору.

    Як повідомляв «Главком», в Одесі суд покарав водія електросамоката за керування транспортними засобами особами в стані алкогольного сп'яніння, виписавши йому штраф 17 тис. грн. Також порушника позбавлено права керувати транспортними засобами на один рік.

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    Теги: суд Львів штраф електротранспорт
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    Суди прозріли: в Україні електросамокатам заборонено їздити тротуарами