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Зрив опалювального сезону у Кривому Розі: відкрито кримінальне провадження

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Зрив опалювального сезону у Кривому Розі: відкрито кримінальне провадження
У Кривому Розі тривають ремонтні роботи для ліквідації аварій на тепломережах
фото з відкритих джерел

Наразі опалення отримують 1513 будинків у Кривому Розі

За фактом зриву опалювального сезону у Кривому Розі відкрито кримінальне провадження. Ведеться розслідування. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України -. міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

«У фокусі й місто Кривий Ріг. Там тривають ремонтні роботи для ліквідації аварій на тепломережах. Наразі опалення отримують 1513 будинків», – написав він.

За його даними, без тепла залишаються 443 житлових будинків, з них 245 опалення не подавалось з початку опалювального сезону, а 198 тимчасово відключені для усунення втрат теплоносія.

«Безперервно працює Штаб з ліквідації наслідків аварії на тепломережах», – повідомив міністр.

Кулеба повідомив, що провів десяте засідання Штабу з проходження опалювального сезону.

«На порядку денному ситуація з опаленням у прифронтових регіонах», – написав він.

Міністр також повідомив, що у місті Херсон через постійні обстріли без опалення залишились 217 житлових будинків, не функціонує частина котелень міста. Комунальники усувають аварійні ситуації, тепло мають підключити до кінця тижня. Також тривають роботи з встановлення когенераційних установок.

За його даними, монтаж і запуск енергетичного обладнання продовжується у всіх регіонах - міжнародні партнери наразі поставили 486 когенераційних установок та 296 блочно-модульних котелень. Понад 50% всього поставленого обладнання вже встановлено та експлуатується, решта - готується до експлуатації.

Нагадаємо, у Кривому Розі виникла критична ситуація з теплопостачанням. Як повідомляло Міністерство розвитку громад та територій України, наприкінці листопада у місті без тепла залишилися 934 житлові будинки, заклади охорони здоров'я та освіти. 

Контроль за вирішенням проблеми з теплом було покладено на всіх рівнях: Мінрозвитку, НАК «Нафтогаз», ДніпроОВА, міську владу. Крім того, питання теплопостачання Кривого Рогу перебуватиме на постійному контролі штабу з підготовки до опалювального сезону. Наразі ДСНС спільно з місцевою владою щаявили про готовність за потреби до розгортання додаткових пунктів незламності.

До слова, Кривий Ріг останнім часом регулярно страждає від російських обстрілів. 

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Теги: Кривий Ріг опалення

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