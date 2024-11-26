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Окупанти «пообіцяли» забезпечити Сіверськодонецьк опаленням і водою до 2030 року

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Окупанти «пообіцяли» забезпечити Сіверськодонецьк опаленням і водою до 2030 року
Також вцілілі після російського штурму квартири після завершення ремонтів стають непридатними для проживання
фото з відкритих джерел

Окупанти обіцяють до 2030 року вивести рівень житлово-комунальних послуг у «ЛНР» на середньоросійські показники

Російські загарбники заявили про плани відновити опалення й водопостачання у тимчасово захоплених Лисичанську і Сіверськодонецьку Луганської області до 2030 року. Про це повідомляє Луганська обласна державна адміністрація.

За її інформацією, у фонді розвитку територій РФ обіцяють до 2030 року вивести рівень надання житлово-комунальних послуг у «ЛНР» на середньоросійські показники.

Відповідним організаціям поставлено завдання до цього терміну забезпечити прифронтові міста, зокрема Лисичанськ та Сіверськодонецьк, централізованим водопостачанням та опаленням.

«Очікувати доведеться ще довго. Тим більше, що до адресних програм капітального ремонту багатоквартирного житла на 2024-2026 роки зі зруйнованих населених пунктів потрапили усього по декілька багатоповерхівок, а реалізацію програм розпочали чомусь із Луганська», – йдеться в повідомленні.

Місцеві жителі, які залишилися на тимчасово захоплених РФ територіях, спочатку сподівалися на показові відновлення багатоповерхівок, вказують в ОДА. Проте якість робіт, яка й раніше була низькою, наразі є просто катастрофічною. Так, у Рубіжному скаржаться щонайменше на двох підрядників. 

«Горе-будівники, якщо не в змозі винести щось цінне, ламають меблі та сантехніку. У відповідь можуть замінити внутрішньобудинкову систему опалення або українські металопластикові вікна на російські», – додали в ОДА. Вцілілі після російського штурму квартири після завершення ремонтів стають непридатними для проживання.

До слова, у Кремінній очікується продовольча криза, адже через тривалу відсутність світла не завозять продукти. Про це повідомляє очільник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

«Через щільні бої довкола міста та тривалу відсутність світла, сюди практично не завозять продовольчі товари, а ті, що є на полицях, – сумнівної якості, адже холодильники не працюють. Багато продуктів, строк вживання яких сплинув», – коментує ситуацію в Кремінній Лисогор.

Також річка Кальміус, що протікає в Донецькій області, сильно забруднена через діяльність російських загарбників. Біля тимчасово окупованого міста Маріуполь спостерігається особливо критична ситуація з водою. Про цеповідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що у Кальміус скидаються промислові викиди та побутове сміття, також вода там сильно забруднюється через каналізаційні стоки.

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Теги: продукти сміття опалення криза річка водопостачання окупанти Луганщина

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