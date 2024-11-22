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Росіяни змушують українців в окупації здавати кров для армії РФ – Центр нацспротиву

Ірина Бура
glavcom.ua
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Росіяни змушують українців в окупації здавати кров для армії РФ – Центр нацспротиву
фото: Центр нацспротиву

У такий спосіб росіяни намагаються «рятувати» нескінченний потік поранених російських окупантів

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях шантажують українців, змушуючи ставати донорами крові для армії РФ. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«Окупанти шантажують українців, змушуючи ставати донорами для армії Кремля. Чергова хвиля примусової здачі крові для солдатів РФ серед бюджетників та соціально вразливих верств населення тимчасово окупованих територій України. У такий спосіб росіяни намагаються «рятувати» нескінченний потік поранених російських окупантів», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у окупованому Маріуполі складають обов’язкові плани кількості донорів серед освітян, працівників ЖКГ та тих громадян, які отримують «субсидії». За невиконання «плану» люди ризикують не отримати виплати.

Нагадаємо, у тимчасово окупованих районах Запорізької області загарбники припинили сплачувати зарплати працівникам житлово-комунального господарства. В регіоні назріває катастрофічна ситуація.

А на тимчасово окуповані території Донецької області прибули 20 псевдожурналістів і блогерів, залучених до кремлівського проєкту «Шум». Їхня мета – створення пропагандистської картинки «русского мира» та виправдання злочинів, скоєних окупантами.

До слова, з наступного місяця «паспорти» так званих «ДНР» та «ЛНР» втратять чинність, оскільки Росія прагне завершити повну паспортизацію на тимчасово окупованих територіях України.

Також на тимчасово окупованій території Запорізької області російські загарбники організували збір коштів на війну проти України. Захід провели в одній із захоплених шкіл, прикриваючись «волонтерською діяльністю». Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС).

Окрім цього, Центр національного спротиву повідомив, що росіяни створять Центри популяризації російської «мови» на всіх тимчасово окупованих територіях України. 

Також окупанти на Херсонщині навчають вчителів-колаборантів виявляти дітей, які «за Україну».

Окрім того, стало відомо, що люди під окупацією не отримають компенсацію після вакцинації без паспорта РФ.

Раніше стало відомо, що жителі тимчасово окупованих територій України можуть залишитися без опалення, якщо не матимуть російського паспорта.

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Теги: Маріуполь росія окупанти війна опалення Україна окуповані території населення росіяни

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