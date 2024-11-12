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Росіяни на окупованих територіях Херсонщини грабують у фермерів весь врожай – Центр нацспротиву

Ірина Бура
glavcom.ua
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Росіяни на окупованих територіях Херсонщини грабують у фермерів весь врожай – Центр нацспротиву
фото: Центр національного спротиву

Вирощене українцями буде продаватись за повну ціну, а різниця осідатиме в кишенях зрадників

На тимчасово захоплених територіях Херсонської області російські загарбники починають примусово відбирати у фермерів не лише зерно, а й овочі. Про це повідомив Центр національного спротиву.

Зазначається, що з нового року окупанти запускають чергового «держзакупівельного оператора», який змусить фермерів здавати весь врожай за фіксованими цінами, значно нижчими за ринкові.

«Вирощене українцями через схеми, пов'язані з колаборантами, буде продаватись за повну ціну, а різниця осідатиме в кишенях зрадників», – йдеться в повідомленні.

У Центрі нацспротиву додали, що фермери, позбавлені прибутку, стають залежними від дотацій, котрі використовуються окупантами як інструмент контролю.

Нагадаємо, Центр національного спротиву повідомив, що росіяни створять Центри популяризації російської «мови» на всіх тимчасово окупованих територіях України. 

Також окупанти на Херсонщині навчають вчителів-колаборантів виявляти дітей, які «за Україну».

Окрім того, стало відомо, що люди під окупацією не отримають компенсацію після вакцинації без паспорта РФ.

Раніше стало відомо, що жителі тимчасово окупованих територій України можуть залишитися без опалення, якщо не матимуть російського паспорта.

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Теги: окупанти опалення зерно овочі росіяни Херсонщина

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