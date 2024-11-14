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У Кривому Розі відбулося прощання з матірʼю та трьома дітьми, які загинули від атаки РФ

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Кривому Розі відбулося прощання з матірʼю та трьома дітьми, які загинули від атаки РФ
Поховають матір з дітьми на Центральному кладовищі
фото: svoi.kr.ua

Росіяни вбили майже всю сім'ю – десятирічного Кирила, дворічного Демида, двомісячну Уляну та їхню маму Олену

Сьогодні, 14 листопада, Кривий Ріг прощається з Оленою Кулик та трьома дітьми, які загинули 11 листопада від російської ракети. Про це повідомляє медіа «Свої.Кривий Ріг».

Церемонія прощання проходить у Домі Молитви (Церква Спасіння). На ній присутні чоловік Олени Максим Кулик – єдиний, хто вижив у квартирі після ракетного удару. Також рідні родини, їхні сусіди, друзі, колеги, знайомі й ті криворіжці, які дізналися про сім’ю після ракетного обстрілу 11 листопада. 

Найстаршому хлопчику було 10 років
Найстаршому хлопчику було 10 років
фото: svoi.kr.ua

Стало відомо, що у момент ракетного удару сім’я була у квартирі на третьому поверсі. Батько Максим вийшов до кухні та під час вибуху впав на поверх нижче – це й врятувало йому життя. Частина квартири, де була Олена з дітьми обвалилася на перший поверх.

Пошуково-рятувальна операція тривала понад 14 годин, поки з-під завалів дістали тіло 32-річної матері та трьох її дітей – 10-річного Кирила, 2-річного Демида і 2-місячної Уляни.

Росіяни вбили майже всю сім'ю – десятирічного Кирила, дворічного Демида, двомісячну Уляну та їхню маму Олену
Росіяни вбили майже всю сім'ю – десятирічного Кирила, дворічного Демида, двомісячну Уляну та їхню маму Олену
фото: svoi.kr.ua

Знайома родини Ольга розповідає, Олена з чоловіком та дітьми займалась благодійністю. Годували обідами людей та їздили в дитячі будинки.

«Ми досі не можемо зрозуміти як так. Кирило завжди був такий веселий, товариський, гарний хлопчик. Батька знаємо, маму знали. На тренуваннях бачилися. Дуже гарна, завжди відкрита до розмов (родина – ред.). Це для нас неминуча втрата», – зазначила вона.

«Понад 10 років вони разом. У 2014 році Кирило народився. Вона ще казала, діти війни. А середній народився, коли ця війна почалася (повномасштабна – ред.), а Уляна, на початку вересня», – пригадує Марина, однокласниця матері Олени.

Старший син Кирило навчався у 4-Д класі у криворізькій гімназії. Він любив читати книжки, досліджувати світ та грати у футбол. Кирило два роки займався в футбольній школі «Кривбас-1984». За словами тренера, ріс на його очах.

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фото: svoi.kr.ua

«Це була світла дитина. Для нашої футбольної команди це дуже велика трагедія. Як дізналися, з дітками зібралися на стадіоні. Дітвора уся плакала. Дуже хороший хлопчик був, вихований. Такий веселий хлопчик, спілкувався з усіма. Батько Максим часто приходив на тренування та їздив на ігри. Це віруюча сім’я, спокійні та ввічливі люди», – розповів тренер.

Поховають матір з дітьми на Центральному кладовищі.

Нагадаємо, у Кривому Розі з-під завалів пошкодженої ракетним ударом багатоповерхівки рятувальники деблокували тіло жінки. Це перша загибла через ранкову атаку на місто. Згодом з-під завалів будинку дістали тіла двох дітей. Згодом стало відомо, що росіяни вбили майже всю сім'ю – десятирічного Кирила, дворічного Демида, двомісячну Уляну та їхню маму Олену.

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Теги: трагедія дитина росіяни тренер чоловік рятувальники Кривий Ріг війна церква батько

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