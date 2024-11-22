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У Кривому Розі критична ситуація з опаленням: заява Мінрозвитку

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Кривому Розі критична ситуація з опаленням: заява Мінрозвитку
Внаслідок ракетної атаки 21 листопада у місті частково зруйнована адмінбудівля, пошкоджені дві житлові двоповерхівки
фото: Сергій Лисак, Telegram

ДСНС спільно з місцевою владою готові за потреби до розгортання додаткових пунктів незламності

 

У Кривому Розі без тепла залишаються 934 житлові будинки, заклади охорони здоров'я та освіти. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України. 

«Наразі без тепла в місті залишаються 934 житлові будинки, 11 закладів охорони здоров’я, включно з Криворізькою міською лікарнею №16, де працює стаціонар, 43 заклади освіти, а також територіальний центр соціального захисту. Це близько 110 тисяч жителів, які досі залишаються без опалення», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ситуацію з теплопостачанням у Кривому Розі було обговорено на терміновій нараді, яку провів перший заступник міністра розвитку громад та територій Василь Шкураков.

Він заслухав доповіді по ситуації керівництва міської влади, обласної військової адміністрації, представників НАК «Нафтогаз» та Криворізької ТЕЦ і доручив якнайшвидше підготувати екстрений план відновлення теплопостачання для всіх абонентів. План має містити чіткі терміни, відповідальних осіб і механізм щоденного звітування.

«Всі відповідальні сторони мають діяти максимально ефективно, аби вирішити проблему у найкоротші строки. Подача тепла до осель жителів Кривого Рогу має бути відновлена без жодних зволікань», – наголосив Шкураков.

Контроль за вирішенням проблеми з теплом покладено на всіх рівнях: Мінрозвитку, НАК «Нафтогаз», ДніпроОВА, міську владу. Крім того, питання теплопостачання Кривого Рогу перебуватиме на постійному контролі штабу з підготовки до опалювального сезону.

Наразі ДСНС спільно з місцевою владою готові за потреби до розгортання додаткових пунктів незламності.

Нагадаємо, Кривий Ріг останнім часом регулярно страждає від російських обстрілів. Учора, 21 листопада, російські війська атакували Кривий Ріг, частково зруйнована адмінбудівля, пошкоджені дві житлові двоповерхівки, є постраждалі.  

Також 3 листопада у Кривому Розі оголосили днем жалоби за загиблими унаслідок російської атаки по місту. Померли четверо членів однієї родини – молода жінка та троє її дітей. 

Теги: Кривий Ріг обстріл опалення

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