Нові рейси та швидші подорожі. Укрзалізниця оновила графік поїздів на 2025 рік

До Харкова курсуватимуть три нові поїзди

«Укрзалізниця» представила новий графік руху на 2025 рік, який вступить у дію з 15 грудня. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Зміни передбачають запуск нових рейсів, оптимізацію маршрутів та скорочення часу в дорозі для багатьох напрямків.

Нові рейси до Карпат і міст України:

№ 33/34 Кривий Ріг – Ясіня: з’єднає Кривий Ріг, Львів і туристичні місця в Карпатах.

№ 61/62 Дніпро – Рахів: збільшить можливості для подорожей до Львова та Карпат.

№ 83/84 Київ – Солотвино: на 50% більше місць для подорожей до Славська та Закарпаття.

№ 125/126-129/130 Полтава, Кременчук – Ужгород: новий маршрут для сполучення Полтавщини із Карпатами.

№ 145/146 Харків – Чернівці: нове сполучення надасть жителям Слобожанщини можливість дістатися Буковини.

№ 165/166 Харків – Черкаси: забезпечить транспорт для мешканців Харкова, Дніпра та Черкас.

№ 823/824 Харків – Дніпро: регіональний поїзд для доїзду між великими містами.

Розширення та оптимізація наявних маршрутів:

№ 39/40 Запоріжжя – Солотвино тепер відправлятиметься пізніше (16:17), що дозволить пасажирам більше часу проводити в дорозі вночі.

№ 85/86 Запоріжжя – Львів продовжено до станції Рахів.

№ 105/106 Одеса – Київ може курсувати до Харкова у пікові періоди.

№ 113/114 Львів – Харків курсуватиме щоденно, з можливістю продовження до Івано-Франківська.

№ 133/134 Київ – Рахів тепер щоденний.

Скорочення часу в дорозі відбудеться завдяки оновленій інфраструктурі:

№ 13/14 Київ – Солотвино: мінус 1 год. 9 хв.

№ 55/56 Київ – Рахів: мінус 57 хв.

№ 45/46 Ужгород – Харків: мінус 51 хв.

№ 39/40 Запоріжжя – Солотвино: мінус 45 хв. із Запоріжжя.

№ 3/4 Запоріжжя – Ужгород: мінус 41 хв. із Ужгорода.

Нагадаємо, із 15 грудня відкривається прямий щоденний рейс між Києвом та Будапештом. Як зазначається, поїзд матиме номер №9/10 та стане вже 20-м міжнародним потягом. У поїзді будуть стандартні спальні вагони – купе (4 місця) та люкс (2 місця).