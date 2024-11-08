Що буде з тарифами на комуналку у 2025 році? Прогноз Нацбанку

Нацбанк пояснив, до чого призведе тривале відтермінування рішень щодо підвищення тарифів на послуги ЖКГ

Із 2026 року, ймовірно, розпочнеться поступове приведення тарифів до їх економічно обґрунтованих рівнів

У 2025 році чинні тарифи на газ, опалення та постачання гарячої води не зміняться. Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України за жовтень 2024-го.

Водночас НБУ попередив, що з огляду на складну ситуацію в енергетиці з 2026 року, ймовірно, розпочнеться поступове приведення цих тарифів до їх економічно обґрунтованих рівнів.

«Невизначеність із термінами та величиною коригування тарифів, насамперед енергетичних, є окремим ризиком для прогнозу інфляції. У разі швидкого підвищення вартості енергоносіїв чи інших тарифів у ЖКГ сформується додатковий внесок у показник інфляції, також виникнуть потреби в збільшенні субсидій для населення», – сказано у звіті.

Нацбанк пояснив, що тривале відтермінування рішень щодо підвищення тарифів на послуги ЖКГ призведе до нижчого рівня інфляції, але накопичуватиме квазіфіскальні дисбаланси та погіршуватиме фінансовий стан державних енергокомпаній.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України перерахував розміри житлових субсидій на опалювальний сезон 2024-2025 років. Розмір субсидії за жовтень обчислено з урахуванням послуги з опалення житлового приміщення з початку опалювального сезону – з 16 жовтня (16 днів).

До слова, в Україні сформовано достатні запаси паливно-мастильних матеріалів для проходження осінньо-зимового періоду.