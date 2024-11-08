Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Що буде з тарифами на комуналку у 2025 році? Прогноз Нацбанку

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Що буде з тарифами на комуналку у 2025 році? Прогноз Нацбанку
Нацбанк пояснив, до чого призведе тривале відтермінування рішень щодо підвищення тарифів на послуги ЖКГ
фото: fakty.ua

Із 2026 року, ймовірно, розпочнеться поступове приведення тарифів до їх економічно обґрунтованих рівнів

У 2025 році чинні тарифи на газ, опалення та постачання гарячої води не зміняться.  Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України за жовтень 2024-го.

Водночас НБУ попередив, що з огляду на складну ситуацію в енергетиці з 2026 року, ймовірно, розпочнеться поступове приведення цих тарифів до їх економічно обґрунтованих рівнів. 

«Невизначеність із термінами та величиною коригування тарифів, насамперед енергетичних, є окремим ризиком для прогнозу інфляції. У разі швидкого підвищення вартості енергоносіїв чи інших тарифів у ЖКГ сформується додатковий внесок у показник інфляції, також виникнуть потреби в збільшенні субсидій для населення», – сказано у звіті.

Нацбанк пояснив, що тривале відтермінування рішень щодо підвищення тарифів на послуги ЖКГ призведе до нижчого рівня інфляції, але накопичуватиме квазіфіскальні дисбаланси та погіршуватиме фінансовий стан державних енергокомпаній. 

Нагадаємо, Пенсійний фонд України перерахував розміри житлових субсидій на опалювальний сезон 2024-2025 років. Розмір субсидії за жовтень обчислено з урахуванням послуги з опалення житлового приміщення з початку опалювального сезону – з 16 жовтня (16 днів).

До слова, в Україні сформовано достатні запаси паливно-мастильних матеріалів для проходження осінньо-зимового періоду. 

Читайте також:

Теги: тарифи газ опалення водопостачання Нацбанк комуналка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Директорка Департаменту освіти Одеської міської ради Олена Буйневіч повідомила, що наразі проводяться роботи з відновлення опалення
В Одесі внаслідок нічного обстрілу пошкоджені школа та дитсадок (фото)
Сьогодні, 11:09
Логіст вважає, що це станеться неминуче, навіть незважаючи на певний дефіцит українських вагонів, здатних рухатися євроколією
«Укрзалізниця» має змінити тарифну політику на вантажні перевезення, щоб витримати конкуренцію з європейцями – експерт
Вчора, 11:42
30 жовтня розпочався опалювальний сезон для житлових будинків столиці
Станом на 1 листопада в Києві підключено до тепла понад 60% житлових будинків
1 листопада, 15:06
У столиці стартував опалювальний сезон: Кличко повідомив, скільки будинків вже з теплом
У столиці стартував опалювальний сезон: Кличко повідомив, скільки будинків вже з теплом
31 жовтня, 11:11
Окупанти відключатимуть тепло на захоплених територіях
На окупованих територіях відключатимуть тепло тим, в кого немає папсорта РФ – Центр нацспротиву
31 жовтня, 04:28
Україна може зіткнутися з ситуацією, коли при великому дефіциті електроенергії неможливо буде її імпортувати
Прайс-кепи можуть завадити ефективно використовувати нові ліміти імпорту електроенергії з ЄС – експерт
30 жовтня, 18:06
ЄС продовжуватиме тиск на Росію за допомогою санкцій
Нова хвиля санкцій ЄС проти Росії: Politico розкрило завісу таємниці
21 жовтня, 21:42
Туреччина вирішила ввести антидемпінгові мита на сталь
Туреччина обклала Росію додатковими митами на сталь
16 жовтня, 12:35
Внаслідок вибуху попередньо одна людина загинула
На Закарпатті у багатоповерхівці пролунав вибух, є жертва
14 жовтня, 17:18

Особисті фінанси

Що буде з тарифами на комуналку у 2025 році? Прогноз Нацбанку
Що буде з тарифами на комуналку у 2025 році? Прогноз Нацбанку
Коли в українців зросте зарплата? Прогноз Нацбанку
Коли в українців зросте зарплата? Прогноз Нацбанку
Якою буде мінімальна зарплата в Україні у 2025 році: роз'яснення
Якою буде мінімальна зарплата в Україні у 2025 році: роз'яснення
Програму грошової допомоги від ООН для українців розширено: хто зможе отримати
Програму грошової допомоги від ООН для українців розширено: хто зможе отримати
Коли роботодавець має надати відпустку без збереження зарплати на вимогу працівника: пояснення
Коли роботодавець має надати відпустку без збереження зарплати на вимогу працівника: пояснення
НКРЕКП має допомогти «Укренерго» виплатити борги – Центр Разумкова
НКРЕКП має допомогти «Укренерго» виплатити борги – Центр Разумкова

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
96K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 листопада: ситуація на фронті
75K
На Миколаївщині оштрафовано чоловіка, який віз дрова в багажнику авто
35K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 листопада 2024
21K
День святого Михайла: історія свята, прикмети і заборони, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
7895
Чому американці обрали Трампа? Народна артистка України знайшла шокуюче пояснення
4989
Втрати ворога станом на 8 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

У Харкові один із КАБів ударив по 12-поверхівці: серед постраждалих – немовля (оновлено)
Сьогодні, 06:56
Мінлива хмарність, місцями невеликий дощ: прогноз погоди на 8 листопада
Сьогодні, 06:00
Саратовську область РФ атакували безпілотники
Сьогодні, 04:44
Ворог атакував Одесу безпілотниками: багато пошкоджень, є поранені
Сьогодні, 01:42
США з союзниками консультуються щодо відповіді на участь військ КНДР у війні проти України
Сьогодні, 00:44
Карта бойових дій в Україні станом на 8 листопада 2024 року
Сьогодні, 00:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua