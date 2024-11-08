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В Одесі внаслідок нічного обстрілу пошкоджені школа та дитсадок (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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В Одесі внаслідок нічного обстрілу пошкоджені школа та дитсадок (фото)
Директорка Департаменту освіти Одеської міської ради Олена Буйневіч повідомила, що наразі проводяться роботи з відновлення опалення
фото: Одеська міська рада

Дитячий садок розпочне роботу з понеділка, 11 листопада. Школярі протягом тижня навчатимуться дистанційно

Через дронову атаку по Одесі в ніч проти 8 листопада постраждала будівля однієї з міських шкіл та дитячий садок. Про це в Telegram повідомляє пресслужба Одеської міськради. 

У школі №125 Одеси, де наразі навчаються близько 500 учнів і 60 дітей відвідують дитячий садок у тій же будівлі, зазнали значних пошкоджень внаслідок ударної хвилі під час атаки:

  • повністю вибито 120 вікон (700 м²) у 30 кабінетах,
  • пошкоджено 30 дверей,
  • частково постраждали системи опалення та електромережі.

У 30 кабінетах пошкоджена стеля, а також фактично знищено 100 парт та 200 стільців.

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У 30 кабінетах пошкоджена стеля, а також фактично знищено 100 парт та 200 стільців
фото: Одеська міська рада

Директорка Департаменту освіти Одеської міської ради Олена Буйневіч повідомила, що наразі проводяться роботи з відновлення опалення.

Дитячий садок розпочне роботу з понеділка, 11 листопада. Школярі протягом тижня навчатимуться дистанційно, а вже з 18 листопада вони повернуться до навчання у дві зміни в кабінетах частини школи, яка зазнала менших пошкоджень. Відновлення найбільш пошкодженої частини будівлі планується завершити впродовж листопада–січня.

Нагадаємо, у ніч на 8 листопада в Одеській області через масовану атаку безпілотників один загиблий і дев'ятеро поранених, ще 15-ти мешканцям знадобилася психологічна допомога, зокрема дитині та вагітній жінці. Піротехнічні підрозділи ДСНС проводили обстеження територій на наявність вибухонебезпечних предметів.

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Теги: школярі дитячий садок навчання опалення школа Одеса

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