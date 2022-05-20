Пісня Stefania отримала цікаву кавер-версію (відео)

Шанувальники Kalush Orchestra схвалили нову версію

Переможці «Євробачення» Kalush Orchestra настільки вразили світ своєю піснею Stefania, що не неї стали робити чисельні кавер-версії.

Одна з них, від українського музиканта Євгена Маляревського, вразила інтернет-користувачів.

«Слухати до кінця! Зробив цей кавер просто в шаленому темпі на підтримку хлопців», – написав Євген.

Нагадаємо, один із бійців полку «Азов», який мужньо тримає оборону заводу «Азовсталь» у Маріуполі, виконав пісню «Стефанія». Боєць заспівав приспів композиції гурту Kalush Orchestra. Під час виконання на відео чути звуки вибухів.

Додамо, 14 травня в італійському Турині відбувся фінал «Євробачення-2022»: переможницею конкурсу стала Україна. Гурт Kalush Orchestra у фіналі конкурсу виступав під номером 12 із піснею Stefania. Друге місце посіла Велика Британія, третє здобула Іспанія.