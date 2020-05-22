Юрію Рибчинському — 75



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Юрій Рибчинський

22 травня у славетного поета-пісняра та народного артиста України – ювілей

Автор легендарних українських шлягерів, поет-пісняр Юрій Євгенович Рибчинський 22 травня святкує 75-річчя.

Видатний український поет, драматург, сценарист, заслужений діяч мистецтв України (1995), народний артист України (2000), один із засновників сучасної української естрадної пісні народився 22 травня 1945 року в Києві.

Серйозно поезією він захопився в 1960-ті роки. Навчаючись у Київському університеті, Рибчинський друкує свої поезії в періодичних виданнях. Коли Юрію було вісімнадцять років, його твори з'явилися в популярному журналі «Юність» та газеті «Комсомольская правда». Відтоді ім'я Рибчинського стало відомим далеко за межами України.

Рибчинський є автором текстів до пісень музику до яких написали легендарні композитори, такі як Володимир Івасюк («Кленовий вогонь», «У долі своя весна»), Ігор Поклад («Осіння пісня», «Дикі гуси», «Чарівна скрипка», «Тече вода», «Зелен-клен»), Ігор Шамо («Три поради»), Микола Мозговий («Минає день», «Знов я у гори йду», Геннадій Татарченко («Віват, король…») та багатьох інших.

Загалом на музику покладено понад 150 віршів Рибчинського.

Його пісні в різні часи виконували: Ніна Матвієнко, Назарій Яремчук, Василь Зінкевич, Софія Ротару, Любов і Віктор Анісімови, Таїсія Повалій, Йосип Кобзон, Наталія Бучинська, Наталія Могилевська, Руслана Лижичко, Павло Зібров, Тамара Гвердцителі, Валерій Леонтьєв, Олександр Малінін, Володимир Мулявін, Лоліта Мілявська, Ярослав Євдокимов та інші. Рибчинський пише для «зірок», але також наділений талантом відкривати нові імена.

Поет автор лібрето «Пізня середа» (1975), «Товариш Любов» (1977), «Брехуха» (1976), рок-опери «Біла ворона. Жанна д'Арк» (1991), опери «Біла гвардія».

У 2007 відбулася прем'єра рок-опери «Парфумер», лібрето до якої написав Юрій Рибчинський.