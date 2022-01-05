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    Пісня «Шум» потрапила у трійку найпопулярніших за всю історію «Євробачення»

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    Український гурт Go_A минулого року запалив сцену &laquo;Євробачення&raquo; піснею&nbsp;&laquo;Шум&raquo; - Пісня «Шум» потрапила у трійку найпопулярніших за всю історію «Євробачення»
    Український гурт Go_A минулого року запалив сцену «Євробачення» піснею «Шум»
    фото: AP

    Eurovision Song Contest Web Radio щороку проводить голосування серед слухачів щодо найпопулярніших пісень в історії «Євробачення»

    Пісня «Шум» українського гурту Go_A, з якою вони брали участь у «Євробаченні-2021», потрапила у трійку найкращих композицій за всю історію пісенного конкурсу. Про це повідомляє Eurovision Song Contest Web Radio.

    Радіо щороку проводить голосування серед слухачів щодо найпопулярніших пісень в історії «Євробачення». Цьогоріч перше місце посіла пісня переможниці 2012 року Loreen – Euphoria. Ця композиція очолює рейтинг 250 найкращих композицій уже 10 років.

    Друге місце посіли переможці конкурсу 2021 року Maneskin – Zitti E Buoni, а третє – Go_A із «Шумом».

    До рейтингу потрапила ще одна пісня українського гурту. У 2020 році Go_A мали їхати на «Євробачення» з піснею «Соловей», наразі ця композиція посіла 128 місце.

    Пісня Джамали «1944» посіла 14 місце.

    Також до рейтингу потрапили ще декілька представників України на «Євробаченні»: Вєрка Сердючка Dancing Lasha Tumbai (72 місце), Руслана «Дикі танці» (78 місце), Ані Лорак Shady Lady (108 місце) та Світлана Лобода Be My Valentine (242 місце).

    У 2021-му переможцем «Євробачення» став італійський рок-гурт Maneskin. Український гурт Go_A з піснею «Шум» посів п'яте місце.

    До слова, нещодавно гурт Go_A похвалився гонорарами, які зросли після «Євробачення».

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    Теги: Євробачення музика радіо рейтинг Україна пісня
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    Пісня «Шум» потрапила у трійку найпопулярніших за всю історію «Євробачення»