Пісня «Шум» потрапила у трійку найпопулярніших за всю історію «Євробачення»

Eurovision Song Contest Web Radio щороку проводить голосування серед слухачів щодо найпопулярніших пісень в історії «Євробачення»

Пісня «Шум» українського гурту Go_A, з якою вони брали участь у «Євробаченні-2021», потрапила у трійку найкращих композицій за всю історію пісенного конкурсу. Про це повідомляє Eurovision Song Contest Web Radio.

Радіо щороку проводить голосування серед слухачів щодо найпопулярніших пісень в історії «Євробачення». Цьогоріч перше місце посіла пісня переможниці 2012 року Loreen – Euphoria. Ця композиція очолює рейтинг 250 найкращих композицій уже 10 років.

Друге місце посіли переможці конкурсу 2021 року Maneskin – Zitti E Buoni, а третє – Go_A із «Шумом».

До рейтингу потрапила ще одна пісня українського гурту. У 2020 році Go_A мали їхати на «Євробачення» з піснею «Соловей», наразі ця композиція посіла 128 місце.

Пісня Джамали «1944» посіла 14 місце.

Також до рейтингу потрапили ще декілька представників України на «Євробаченні»: Вєрка Сердючка Dancing Lasha Tumbai (72 місце), Руслана «Дикі танці» (78 місце), Ані Лорак Shady Lady (108 місце) та Світлана Лобода Be My Valentine (242 місце).

У 2021-му переможцем «Євробачення» став італійський рок-гурт Maneskin. Український гурт Go_A з піснею «Шум» посів п'яте місце.

До слова, нещодавно гурт Go_A похвалився гонорарами, які зросли після «Євробачення».