Українському шлягерові «Минає день, минає ніч» – 40 років

Пісня витримала іспити поколіннями, модою, змінами урядів, державних укладів, революцій і, навіть, війни

Українському супершлягерові «Минає день, минає ніч» виповнилось 40 років. Про це пише UkrRain.

Вперше пісня на вірші Юрія Рибчинського та музику Миколи Мозгового вперше була виконана Софією Ротару у 1984 році.

Треба сказати, що сам композитор Микола Мозговий дуже добре співав його. До останніх своїх днів...

За спогадами автора музики Миколи Мозгового, в період з 1973 до 80-х він працював в Київському мюзик-холі при Укрконцерті, де поет Юрій Рибчинський інколи читав свої вірші і автори добре були знайомі.

Якось осіннім днем 1980 року на Бессарабському ринку столиці України зустрілися поет і драматург Юрій Рибчинський і композитор і музикант Микола Мозговий, які вже зналися довгі роки. Того теплого погожого осіннього дня піснетворці взяли по стакану молдавського вина й сіли на лавку.

Юрій Рибчинський і композитор і музикант Микола Мозговий

Микола запитав Юрія Рибчинського: «Маєш зі собою щось?» Малося на увазі, щось свіже, народжене з того, що ніхто ще не бачив і не чув. А поет й справді мав у кишені вірша «Минає день, минає ніч», у якому був уже написаний заспів і приспів. Уже на лавці, за черговим ковтком вина, Микола почав наспівувати мелодію.

Протягом того дня вірш «Минає день, минає ніч» не давав композитору спокою і Мозговий настільки був зачарований текстом, що подзвонив поету о другій годині ночі і пообіцяв йому на ранок привезти готову мелодію на вулицю Вишгородську, де в той час мешкав з родиною Юрій Рибчинський.

Вранці Мозговий виконав свою обіцянку і вони записали пісню, але її не виконували декілька років. Тільки коли Софія Ротару готувалася до турне до Канади і потребувала нових пісень, її старий друг Мозговий поділився цією піснею. Відтоді пісня стала популярною і багато разів виконувалася іншими виконавцями.

Молода Софія Ротару

Одним з найбільш популярних виконавців пісні став автор її музики, Микола Мозговий. У різний час цю пісню виконували Ані Лорак, Іво Бобул, Потап з Тетяною Решетняк, Олександр Пономарьов, Віктор Павлик, гурт Мертвий півень (альбом Радіо Афродіта).

Для Миколи Мозгового завжди взірцевою залишалася творчість Володимира Івасюка. Тому недаремно він з успіхом організовував і успішно проводив у Чернівцях Пісенний конкурс імені Володимира Івасюка, хоча уже й сам був знаним композитором і міг робити конкурс власних творів.

Поет Юрій Рибчинський згадує: «Це була одна з найкращих Миколиних пісень. Проте ми того ж дня зійшлися в бажанні, що найкраще цю пісню може виконати Софія Ротару. І не випадково. Адже це була присвята Володі Івасюку, і звісно, краще жіночого голосу Соні, яка співала 22 пісні Володі, і найкращі його пісні чують і впізнають з її голосу, ніхто інший не зміг би зробити».

«Коли ми записували у студії «Минає день, минає ніч», добре пам’ятаю, як стоячи за склом Соня запитала: «Які побажання?», я відповів: «Будеш співати, думай про Володю. Він тебе любив, зрештою, ми тебе всі любили — і Івасюк, і Василь Зінкевич, і я... Важко навіть уявити, хто б тебе не міг полюбити. Адже це було б ненормально. А життя склалося так, що Володя, мабуть, жодного разу тобі не освідчувався в коханні, адже знав, що ти однолюб і твій Толік Євдокименко затьмарив усіх нас. Ти ж була зайнята і на тебе ніхто не зазіхав. Але всі пісні, написані Володею, й були тим освідченням у коханні тобі єдиній. Коли Софія проспівала перший дубль, у неї на очах були сльози. Уся вона тремтіла, значить зачепило за живе, за жіноче серце. Потім було багато дублів після першого, доки ми не зрозуміли, що емоції зробили своє уже на першій стадії запису», – зазначив Рибчинський.

Юрій Рибчинський з Софією Ротару

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