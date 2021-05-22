Президент Зеленський прийшов на концерт і зізнався в любові суперзірці української естради

Під час виконання хіта «Ти мій» Володимир Зеленський пройшов до сцени і вручив Примадонні української естради великий букет

«Ти наша любов». Президент Зеленський з'явився на ювілейному концерті Ірини Білик

У суботу, 22 травня, на ювілейному концерті Ірини Білик у столиці несподівано з'явився президент України Володимир Зеленський.

Як повідомляє кореспондент «Главкома», під час виконання хіта «Ти мій» Зеленський пройшов до сцени і вручив Примадонні української естради великий букет.

«Ти наша любов», – сказав глава державі співачці.

Вона подякувала і відповіла, що після такого привітання їй потрібен валідол.

Співачка також отримала квіти від глави Офісу президента Андрія Єрмака, якого назвала своїм другом. А з екрану сцени Ірину Білик привітали попередні президенти України Леонід Кравчук та Віктор Ющенко.

Нагадаємо, цими вихідними у Києві проходять чотири ювілейні концерти Ірини Білик. Вони були заплановані на квітень 2020 року, але через пандемію кілька разів переносилися.

Зазначимо, Ірина Білик 16 січня в Мінську виступала перед Лукашенком.

До слова, у березні Ірина Білик відновила свій легендарний хіт «Одинокая» (відео).

Також Ірина Білик поскаржилася на проблеми з сексом.

Як повідомляв «Главком», у 2020 році президент Володимир Зеленський до Дня Конституції вирішив нагородити орденами та званнями своїх колег-зірок, серед яких: Ірина Білик, Маша Єфросиніна, Потап та Тіна Кароль.