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    Україна сподівається, що ООН приєднається до «Кримської платформи»

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    &laquo;Кримськв платформа&raquo; націлена показати світу, що Україна не полишить Крим під окупаційною російською владою - Україна сподівається, що ООН приєднається до «Кримської платформи»
    «Кримськв платформа» націлена показати світу, що Україна не полишить Крим під окупаційною російською владою
    фото з відкритих джерел

    Долучення ООН до протидії російській агресії допоможе відновити світовий порядок

    Україна сподівається на приєднання Організації об’єднаних націй до «Кримської платформи». Про це йдеться в заяві МЗС.

    «Як одна із держав-засновниць ООН Україна підтверджує відданість засадам сучасного світоустрою, закладеним у положеннях Статуту ООН. Розуміючи важливість забезпечення миру на територіях, де тривають збройні конфлікти, готові і надалі посилювати внесок у справу утвердження міжнародного миру та безпеки в складі операцій ООН», – йдеться в заяві.

    В МЗС заявили, що продовжать проводити цілеспрямовану політику протидії зухвалим спробам окремих держав підірвати закріплений Статутом ООН світовий порядок, нав’язати міжнародному співтовариству логіку агресії і реваншизму, переписати світову історію.

    «З метою захисту норм та принципів міжнародного права 23 серпня 2021 року Україна спільно з 46 державами та міжнародними і регіональними організаціями створила «Кримську платформу» – новий міжнародний формат, спрямований на деокупацію Криму та протидію гібридній агресії з боку Росії», – зазначається в заяві.

    В МЗС розраховують на більш активний та конструктивний підхід з боку керівництва ООН до питань протидії триваючій військовій агресії РФ проти України.

    «Враховуючи роль ООН у питаннях деокупації Криму, зокрема у контексті ухвалених Генеральною Асамблеєю ООН резолюцій щодо територіальної цілісності України, проблеми мілітаризації Криму та щодо захисту прав людини в Криму, Україна сподівається на приєднання ООН до «Кримської платформи»», – йдеться в заяві.

    Окрім того, наголошується, що вкрай важливим завданням залишається втілити зусилля з реформування та удосконалення ООН, її зміцнення та адаптації до вимог сьогодення.

    «Організації системи ООН, зокрема Програма розвитку ООН (ПРООН), продовжують відігравати важливу роль в підтримці курсу соціально-економічних реформ в Україні, досягненні Цілей сталого розвитку, забезпеченні захисту прав людини та верховенства права», – інформує МЗС.

    Наголошується, також, що одним з найбільш успішних прикладів співробітництва є подолання гуманітарних наслідків російської агресії.

    В Україні готові до подальшої взаємодії у цій сфері для забезпечення потреб постраждалого цивільного населення вздовж лінії розмежування та на тимчасово окупованих територіях.

    «Нагальним напрямом діяльності ООН в Україні є підтримка процесів відновлення та миробудівництва в Донецькій та Луганській областях задля мирної та безпечної реінтеграції окупованих територій та їхніх мешканців, розбудови сталого миру та неповторення окупації», – йдеться в заяві.

    Додамо, що раніше президент України Володимир Зеленський закликав усі країни Організації Об'єднаних Націй (ООН) приєднатися до «Кримської платформи» і засудити окупацію Криму. Про це Зеленський сказав під час виступу на сесії Генасамблеї ООН.

    «Якщо ми хочемо оживити ООН, давайте згадаємо, що тут немає обраних. ООН – це усі ми, 193 країни, і я запрошую приєднатися всі ці країни до спільної декларації учасниць «Кримської платформи», засудити окупацію Криму і показати, що ви проти силової зміни кордонів у світі», – заявив він.

    Зазначимо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Організація Об'єднаних Націй повинна захищати суверенітет і територіальну цілісність країн. Україна вважатиме неприйнятним, якщо ООН самоусунеться від питання щодо Криму і Донбасу.

    Раніше стало відомо, що Генасамблея ООН розгляне ситуацію на окупованих територіях України.

    Теги: МЗС Крим ООН Україна суверенітет населення
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    Україна сподівається, що ООН приєднається до «Кримської платформи»