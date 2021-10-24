Україна сподівається, що ООН приєднається до «Кримської платформи»

«Кримськв платформа» націлена показати світу, що Україна не полишить Крим під окупаційною російською владою

Долучення ООН до протидії російській агресії допоможе відновити світовий порядок

Україна сподівається на приєднання Організації об’єднаних націй до «Кримської платформи». Про це йдеться в заяві МЗС.

«Як одна із держав-засновниць ООН Україна підтверджує відданість засадам сучасного світоустрою, закладеним у положеннях Статуту ООН. Розуміючи важливість забезпечення миру на територіях, де тривають збройні конфлікти, готові і надалі посилювати внесок у справу утвердження міжнародного миру та безпеки в складі операцій ООН», – йдеться в заяві.

В МЗС заявили, що продовжать проводити цілеспрямовану політику протидії зухвалим спробам окремих держав підірвати закріплений Статутом ООН світовий порядок, нав’язати міжнародному співтовариству логіку агресії і реваншизму, переписати світову історію.

«З метою захисту норм та принципів міжнародного права 23 серпня 2021 року Україна спільно з 46 державами та міжнародними і регіональними організаціями створила «Кримську платформу» – новий міжнародний формат, спрямований на деокупацію Криму та протидію гібридній агресії з боку Росії», – зазначається в заяві.

В МЗС розраховують на більш активний та конструктивний підхід з боку керівництва ООН до питань протидії триваючій військовій агресії РФ проти України.

«Враховуючи роль ООН у питаннях деокупації Криму, зокрема у контексті ухвалених Генеральною Асамблеєю ООН резолюцій щодо територіальної цілісності України, проблеми мілітаризації Криму та щодо захисту прав людини в Криму, Україна сподівається на приєднання ООН до «Кримської платформи»», – йдеться в заяві.

Окрім того, наголошується, що вкрай важливим завданням залишається втілити зусилля з реформування та удосконалення ООН, її зміцнення та адаптації до вимог сьогодення.

«Організації системи ООН, зокрема Програма розвитку ООН (ПРООН), продовжують відігравати важливу роль в підтримці курсу соціально-економічних реформ в Україні, досягненні Цілей сталого розвитку, забезпеченні захисту прав людини та верховенства права», – інформує МЗС.

Наголошується, також, що одним з найбільш успішних прикладів співробітництва є подолання гуманітарних наслідків російської агресії.

В Україні готові до подальшої взаємодії у цій сфері для забезпечення потреб постраждалого цивільного населення вздовж лінії розмежування та на тимчасово окупованих територіях.

«Нагальним напрямом діяльності ООН в Україні є підтримка процесів відновлення та миробудівництва в Донецькій та Луганській областях задля мирної та безпечної реінтеграції окупованих територій та їхніх мешканців, розбудови сталого миру та неповторення окупації», – йдеться в заяві.

Додамо, що раніше президент України Володимир Зеленський закликав усі країни Організації Об'єднаних Націй (ООН) приєднатися до «Кримської платформи» і засудити окупацію Криму. Про це Зеленський сказав під час виступу на сесії Генасамблеї ООН.

«Якщо ми хочемо оживити ООН, давайте згадаємо, що тут немає обраних. ООН – це усі ми, 193 країни, і я запрошую приєднатися всі ці країни до спільної декларації учасниць «Кримської платформи», засудити окупацію Криму і показати, що ви проти силової зміни кордонів у світі», – заявив він.

Зазначимо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Організація Об'єднаних Націй повинна захищати суверенітет і територіальну цілісність країн. Україна вважатиме неприйнятним, якщо ООН самоусунеться від питання щодо Криму і Донбасу.

Раніше стало відомо, що Генасамблея ООН розгляне ситуацію на окупованих територіях України.