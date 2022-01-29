Андрій Данилко пояснив, як насправді ставиться до Бандери (відео)

Український артист прокоментував виконання пісні про Степана Бандеру

Український співак, актор та композитор Андрій Данилко, який виступає під псевдонімом Вєрка Сердючка, нещодавно заспівав пісню «Батько наш – Бандера», чим привернув увагу публіки. Тепер він зізнався, як насправді ставиться до національного героя Степана Бандери.

В ефірі суспільно-політичного ток-шоу «Гордон» на YouTube-каналі «Дмитро Гордон» Данилко розповів, що йому подобаються повстанські пісні. Проте він проти того, що свого часу Московський проспект у Києві отримав назву Степана Бандери. Співак за те, щоб вулиці мали нейтральні імена.

Автор: Гордон

«Потрібно жити за Антоновим (радянський співак – ред.): «Пішла на Абрикосову, пішла на Виноградну». Ніхто хоча б їх не змінюватиме і це не викликатиме суперечок», – вважає Данилко.

Артист стверджує, що в цій пісні головний посил – боротьба за країну, яка криється у рядку: «Ми за Україну будемо воювати».

Але при цьому співак не приховує, що Бандера для нього є спірним персонажем.

Нагадаємо, Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, в одному з останніх концертів «Дизель шоу» зі сцени заспівав патріотичний хіт «Батько наш – Бандера». Пізніше артист пояснив, що то була імпровізація. За його словами, програму записували кілька місяців тому, коли у соцмережах набирав обертів флешмоб із виконання пісні.

Росіяни, у яких у свій час пісні Сердючки звучали «з кожної праски», образилися. Спочатку почали таврувати артиста у коментарях, мовляв, Сердючку п'ять разів нагороджували «Золотим грамофоном», а тут таке. А потім – пішли далі. Депутат Держдуми Олександр Бородай запропонував заборонити Андрію Данилку в'їзд на територію Росії.