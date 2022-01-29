Леонід Кравчук емоційно звернувся до українців щодо російської загрози

«Хочеться схопитися з лікарняного ліжка та грудьми закрити рідну землю»

Перший президент України Леонід Кравчук вперше за довгий час звернувся до українців із емоційним листом. Лист-звернення Кравчука було зачитано Дмитром Гордоном в етері токшоу «Гордон».

У листі перший президент зазначає, що слідкує за новинами про можливе широкомасштабне вторгнення РФ «з тривогою та щемом у серці».

«У цей час хочеться схопитися з лікарняного ліжка та грудьми закрити рідну землю. Сьогодні хочу сказати найголовніше: якщо в чиїйсь хворій голові назріває злодійський план захоплення України, нехай знають: ніхто і ніколи не підкорить волелюбний український народ. Ніхто і ніколи!», – зазначив Леонід Кравчук.

Наприкінці короткого звернення віно побажав українському народові стійкості та єдності.

Нагадаємо, восени стало відомо, що колишній президент України і очільник української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту в Донбасі Леонід Кравчук проходить реабілітацію у Німеччині після операції на серці.

21 липня голову української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука на засіданні замінив перший заступник голови делегації, віцепрем’єр-міністр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

10 січня 2022 року Кравчуку виповнилося 88 років. Його привітали українські політики, зокрема, президент Володимир Зеленський та лідерка ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

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