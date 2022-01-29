  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Леонід Кравчук емоційно звернувся до українців щодо російської загрози

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Перший президент відреагував на загрозу розширення російського вторгнення - Леонід Кравчук емоційно звернувся до українців щодо російської загрози
    Перший президент відреагував на загрозу розширення російського вторгнення
    фото: УП

    «Хочеться схопитися з лікарняного ліжка та грудьми закрити рідну землю»

    Перший президент України Леонід Кравчук вперше за довгий час звернувся до українців із емоційним листом. Лист-звернення Кравчука було зачитано Дмитром Гордоном в етері токшоу «Гордон».

    У листі перший президент зазначає, що слідкує за новинами про можливе широкомасштабне вторгнення РФ «з тривогою та щемом у серці».

    «У цей час хочеться схопитися з лікарняного ліжка та грудьми закрити рідну землю. Сьогодні хочу сказати найголовніше: якщо в чиїйсь хворій голові назріває злодійський план захоплення України, нехай знають: ніхто і ніколи не підкорить волелюбний український народ. Ніхто і ніколи!», – зазначив Леонід Кравчук.

    Наприкінці короткого звернення віно побажав українському народові стійкості та єдності.

    Нагадаємо, восени стало відомо, що колишній президент України і очільник української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту в Донбасі Леонід Кравчук проходить реабілітацію у Німеччині після операції на серці.

    21 липня голову української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука на засіданні замінив перший заступник голови делегації, віцепрем’єр-міністр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

    10 січня 2022 року Кравчуку виповнилося 88 років. Його привітали українські політики, зокрема, президент Володимир Зеленський та лідерка ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

    Читайте також:
    Теги: Росія війна Леонід Кравчук Дмитро Гордон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Леонід Кравчук емоційно звернувся до українців щодо російської загрози