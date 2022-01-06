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    День народження Василя Стуса. Армійський товариш поділився ексклюзивними спогадами про дисидента

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    6 січня в Радянському Союзі було табуйованою датою не тільки через Різдво, а й через день народження відомого дисидента Василя Стуса - День народження Василя Стуса. Армійський товариш поділився ексклюзивними спогадами про дисидента
    6 січня в Радянському Союзі було табуйованою датою не тільки через Різдво, а й через день народження відомого дисидента Василя Стуса
    фото з відкритих джерел

    Армійський товариш і протеже Василя Стуса Микола Сенчило розповів, яким же був відомий письменник

    Письменник Микола Сенчило щороку 6 січня в день народження Василя Стуса віддає честь пам'яті письменника, цього року він поділився спогадами з «Главкомом». Сенчило завдячує Стусові насамперед своєю письменницькою кар'єрою – саме він неодноразово мотивував його писати вірші.

    «Василь якось дізнався, що я пишу. Перший підійшов, познайомився і каже: «Чув, що ви пишете вірші, може б, показали що?» Я тільки почав тоді писати, віршики були слабенькі, російською. Та я витягнув із тумбочки учнівський зошит і простягнув. «А чого ви пишете російською? Ви ж українець і батьки українці», – щиро здивувався Василь. Мені аж соромно стало – і правда, чого, рідна ж мова – українська. Часи були такі… Нам у школі казали: розмовляйте на «общепринятом». Тоді Василь витягнув з кишені «Літературну Україну» і показав свої надруковані вірші з передмовою Андрія Малишка, який хвалив його і писав у кінці «Щасливої дороги, поете!», – ділиться Микола Сенчило.

    Та й до написання дитячих та гумористичних віршів схилив його так само Стус. У 1963 році пан Микола завітав до батьківської хати Стусів. Там вони декламували вірші, і Василь Стус сказав: «Миколо, тобі дитячі краще вдаються».

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    День народження Василя Стуса. Армійський товариш поділився ексклюзивними спогадами про дисидента
    День народження Василя Стуса. Армійський товариш поділився ексклюзивними спогадами про дисидента
    День народження Василя Стуса. Армійський товариш поділився ексклюзивними спогадами про дисидента
    День народження Василя Стуса. Армійський товариш поділився ексклюзивними спогадами про дисидента
    День народження Василя Стуса. Армійський товариш поділився ексклюзивними спогадами про дисидента

    Та більшу частину їх спільних спогадів з часів армійської служби. Перетинались письменники на життєвому шляху неодноразово. Спочатку служили разом у Лубнах на Полтавщині, навесні 1960-го їх передислокували на Урал, в Нижній Тагіл, а згодом перетнулись вони вже в Горлівці, що на Донеччині.

    «Василь завжди любив правду та справедливість. Як у Лубнах, так і потім на Уралі, він не дослуховувався сліпо до команд. Мав свою думку та позицію. Але, як казали командири, накази не обговорюються. Тож Василь за це й страждав. Причепитися могли за неохайно заправлене ліжко, наприклад. Хоча всі розуміли, що насправді це була помста», – розповів Сенчило.

    «Високий, красивий, широкоплечий. Збоку – завжди серйозний, наче й не підступитися до нього. Василь рідко посміхався. Та коли починав розмовляти, відчувалося, що це проста людина, при цьому – начитана, розумна. Також Василь був дуже товариським. Під час служби в армії ми й гадки не мали, що Василь буде такою знаменитою людиною. Проте його жагу до волі бачив кожен», – таким його запам'ятав Микола Сенчило.

    В пам'яті пана Миколи і всієї України Стус «живе як борець за правду, за справедливість, якої часто так не вистачає у житті». Щоб пам'ять про видатного українця не загубилась Микола Сенчило випустив на Луганщині дві книги присв'ячені Стусу – «Стусова доля» та «Незабутній син України».

    Нагадаємо, що Державне бюро розслідування прийняло безприцедентне рішення – відновити розгляд судового провадження про смерть Василя Стуса. Злочин було вчинено 40 років тому.

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    Теги: дороги розслідування письменник злочин Василь Стус час
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    День народження Василя Стуса. Армійський товариш поділився ексклюзивними спогадами про дисидента