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    Думки вголос

    Василь Стус – приклад незламності, принциповості і твердої волі

    • Петро Порошенко

      П'ятий президент України

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    Сьогодні надзвичайно глибокому і самобутньому українському поету виповнилось би 84 роки - Василь Стус – приклад незламності, принциповості і твердої волі
    Сьогодні надзвичайно глибокому і самобутньому українському поету виповнилось би 84 роки

    Ні концтабори, ні тюремні карцери не змогли зламати дух Стуса та збити зі шляху правди

    «Долі не обирають… Її приймають – яка вона вже не є», – казав Василь Стус.

    Доля зробила його тим, кого називають «людиною морального абсолюту». Тим, хто не побоявся кинути виклик радянському режиму, бо не хотів поступатися гідністю. Ані особистою, ані своєї нації.

    Василь Стус – приклад незламності, принциповості і твердої волі. Ні концтабори, ні тюремні карцери не змогли зламати його дух та збити зі шляху правди.

    До останнього подиху він боровся за рідну Україну проти імперської Московії.

    Сьогодні надзвичайно глибокому і самобутньому українському поету виповнилось би 84 роки. Вічна пам'ять великому Герою! Ми пам'ятаємо…

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    Джерело: блог Петра Порошенка

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    Теги: суд СРСР Василь Стус
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    Василь Стус – приклад незламності, принциповості і твердої волі