День святого Миколая: традиції, прикмети та заборони

У день на Миколая дівчата ворожили на женихів

Чим відомий Микола Чудотворець

19 грудня православні християни відзначають День святого Миколая Чудотворця. У народі цього святого ще називають Микола зимовий та Миколай Угодник.

Святий Миколай – це історична особистість. Миколай Угодник народився у III столітті в грецькій колонії Лікії у Малій Азії в родині заможних християн. За переказами, Миколай був єдиним сином багатих і заможних батьків Феофана і Нони. Тривалий час вони були бездітні, проте їм вдалося вимолити сина у Бога, пообіцявши присвятити своє дитя релігії.

Хлопчик з самого дитинства відвідував храм, а подорослішавши, вирішив присвятити себе вірі, ставши священиком.

Коли його батьки померли, святитель Миколай роздав увесь свій спадок нужденним. За переказами, він допоміг бідному вдівцю, доньку котрого не схвалювали як дружину для свого сина його багаті батьки. В один із вечорів святий Миколай непомітно поклав мішечок із монетами у вікно спальні майбутньої нареченої. Після того містом ширилися чутки, що закоханим начебто допоміг ангел. А Миколай, почувши такі розповіді, відчув себе щасливим.

Надалі святий ревно захищав християнство і боровся з язичництвом. Він прославився як великий угодник Божий, саме тому його ще іменують Миколою Угодником. Також святитель Миколай відомий як захисник обмовлених і невинно засуджених, покровитель моряків, мандрівників, знедолених, сиріт, а також дітей.

Вважається, що за життя Миколай зробив безліч чудес. Зокрема, він воскресив моряка під час шторму, а також врятував місто Миру від страшного голоду.

Традиції святкування

В Україні дуже шанують день Миколая Чудотворця. Особливо нетерпляче на це свято очікують дітлахи, адже святитель Миколай обов’язково покладе під подушку якийсь подарунок. Так, напередодні свята хлопчики та дівчатка пишуть святому листи із проханням здійснити їхні мрії. І зранку 19 грудня одразу зазирають під подушку, очікуючи виконання Миколаєм Угодником їхніх бажань.

Вважається, що добрим і слухняним діткам Миколай Чудотворець уночі тихенько підкладає подарунки, а тим, хто погано поводився, – каміння або різочку. Тому дітлахи намагаються не вередувати й гарно поводитися, аби сподобатися святому Миколаю.

Цього дня прийнято відвідувати церкву й молитися святому Миколаю, просячи про добробут і заступництво. До Миколая Чудотворця звертаються в різних життєвих ситуаціях, зокрема, в часи скрути.

Свято Миколая відкриває низку різдвяних і новорічних урочистостей. Саме цього дня у містах України запалюють новорічну ялинку. Зазвичай День Миколая Угодника відзначається з ярмарками і гуляннями, різними концертами та благодійними заходами.

Що потрібно зробити

Потрібно обов’язково сходити до церкви на службу і помолитися за здоров’я своїх близьких, а особливо дітей.

Щоб Миколай Чудотворець оберігав малюка від усяких бід і знегод, потрібно покласти дитині під подушку подарунок від нього.

Наслідуючи приклад святого Миколая, цього дня потрібно допомагати близьким, роздавати милостиню, але робити це скромно.

Крім того, потрібно обов’язково спекти медові коржики та пряники – миколайчики – і роздати дітям.

Що не можна робити

Оскільки свято припадає на час, коли ще триває Різдвяний піст, то заборонено їсти м'ясо, яйця та інші продукти тваринного походження.

У День святого Миколая не прийнято давати в борг. Також у свято не можна займатися ремонтом, шити або прати.

Не варто у день вшанування святителя відмовляти в допомозі тим, хто про її попросить.

Цього дня варто утриматися від сварок з близькими – бо наступного року будуть погані стосунки. Звісно ж, не можна у свято Миколая Чудотворця лаяти дітей – натомість їм потрібно приділяти особливу увагу.

Народні прикмети

З’явився іній – в наступному році вдасться зібрати багатий урожай.

Яка погода на Миколу Зимового, таким буде день Миколи весняного (22 травня).

Морозний і сонячний день – прикмета того, що буде неврожай в наступному році.

Якщо сніг з дороги до Ніколина дня замітає, то шляхам і не стояти.

Ясна і холодна погода – буде багатий урожай влітку.

Скільки снігу на Миколу, стільки навесні і трави буде.

Ворожіння на Миколая

У день Миколая дівчата проводили ворожіння і різні обряди. Вони починали готувати вбрання до майбутніх святок і здійснювали молитви про щасливе заміжжя. Подружки збиралися в ніч з 18 на 19 грудня і ворожили на женихів.

Ворожіння на обручці

Читайте такожЩо подарувати дитині на День святого Миколая: найкращі ідеї дарунків хлопчикам і дівчаткамУ заміжньої жінки брали обручку. Над склянкою з водою кільце підвішували на власному волосі. Якщо кільце при розгойдуванні вдарилося об стінку склянки – заміжжя в новому році не буде. Якщо кільце буде обертатися дуже повільно – у дівчини буде два шлюби.

Ворожіння на сон

Вважається, що в ніч перед з 18 на 19 грудня сняться віщі сни, або сни з певним значенням. Перед сном загадайте заповітне бажання і думайте про нього до засипання. Відразу після пробудження обов'язково запам'ятайте свій сон і витлумачте його самостійно, без сонників.