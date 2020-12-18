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    У світі

    Zoom зніме 40-хвилинний ліміт відеоконференцій на свята

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    Після Нового року безкоштовні конференції у Zoom знову триватимуть 40 хвилин - Zoom зніме 40-хвилинний ліміт відеоконференцій на свята
    Після Нового року безкоштовні конференції у Zoom знову триватимуть 40 хвилин
    Фото з відкритих джерел

    Обмеження знімуть на час новорічних свят

    Сервіс для організації масових відеоконференцій Zoom вирішив тимчасово зняти 40-хвилинне обмеження для безкоштовної відеоконференції. Про це повідомляє видання The Verge.

    Так, безлімітні групові відеовиклики будуть доступні з 17 по 19 грудня (до кінця Хануки), з 23 по 26 грудня (напередодні та під час Різдва), а також з 30 грудня по 2 січня 2021 року (Новий рік).

    У компанії зазначили, що рішення прийняли у зв’язку з пандемією коронавірусу. За допомогою сервісу родини можуть безпечно відсвяткувати новорічні свята та не порушувати встановлені карантинні заходи.

    Після Нового року безкоштовні конференції у Zoom знову триватимуть 40 хвилин.

    Нагадаємо, що засновник Zoom за день заробив понад 5 мільярдів доларів.

    Теги: свята новорічні свята час
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