Zoom зніме 40-хвилинний ліміт відеоконференцій на свята

Після Нового року безкоштовні конференції у Zoom знову триватимуть 40 хвилин

Обмеження знімуть на час новорічних свят

Сервіс для організації масових відеоконференцій Zoom вирішив тимчасово зняти 40-хвилинне обмеження для безкоштовної відеоконференції. Про це повідомляє видання The Verge.

Так, безлімітні групові відеовиклики будуть доступні з 17 по 19 грудня (до кінця Хануки), з 23 по 26 грудня (напередодні та під час Різдва), а також з 30 грудня по 2 січня 2021 року (Новий рік).

У компанії зазначили, що рішення прийняли у зв’язку з пандемією коронавірусу. За допомогою сервісу родини можуть безпечно відсвяткувати новорічні свята та не порушувати встановлені карантинні заходи.

Після Нового року безкоштовні конференції у Zoom знову триватимуть 40 хвилин.

Нагадаємо, що засновник Zoom за день заробив понад 5 мільярдів доларів.