Українському режисеру Роману Балаяну – 80 (фото)

Балаян знайомий багатьом фільмом «Польоти уві сні та наяву», який вийшов 1982 року

У четвер, 15 квітня, відомому українському кінорежисеру, кінопродюсеру та cценаристу вірменського походження Роману Балаяну виповнилося 80 років.

Балаян знайомий багатьом фільмом «Польоти уві сні та наяву» (1982). Усе життя прожив у Києві, працював на кіностудії імені Олександра Довженка, де зняв фільми: «Каштанка» (1975), «Поцілунок» (1983), «Бережи мене, мій талісмане» (1986) та інші. Серед найвідоміших робіт Балаяна також «Бірюк», «Два місяця, три сонця», «Леді Макбет Мценського повіту», «Райські птахи».

Режисер має низку нагород за свої роботи. Зокрема він удостоєний призу «Золотий тюльпан» Стамбульського кінофестивалю за фільм «Бережи мене, мій талісмане», премії «Ніка» як «найкращий фільм країн СНД і Балтії» зі стрічкою «Райські птахи».

У 1978 році фільм «Бірюк» змагався за головний приз Берлінале – «Золотого ведмедя». У 2020 році Балаян зняв перший за 11 років фільм – «Ми є Ми поруч».

У 1997 році режисер отримав звання народного артиста України, а у 2001 році – академіка Національної академії мистецтв України.

Балаян працював із багатьма визнаними акторами, серед яких Олег Янковський, Олександр Абдулов, Олег Меньшиков, Олег Табаков, Людмила Гурченко та інші. При цьому своїм основним режисерським завданням вважав за необхідність «зламати всі попередні напрацювання та штампи актора й переконати його у своєму задумі, у своїй силі та розумі».

Головний тип балаянівського героя – відлюдник, якого роздирають суперечності, який не може знайти свого місця в навколишньому світі. Він зняв небагато фільмів, але вони незмінно викликають цікавість глядачів і високу оцінку критиків.

Нагадаємо, 13 квітня відзначив 90 років із дня народження видатний український актор, артист Київського театру імені Лесі Українки Юрій Мажуга.

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