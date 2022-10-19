Дурнєв розказав, у яких артистів треба забрати український паспорт

«Ми можемо уявити, що Ані Лорак любить Росію більше за Україну»

Україна має позбавити артистів, які продовжують виступати у Росії, громадянства. Адже очевидно, що вони не люблять Батьківщину. Україна для них – просто територія. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив блогер Олексій Дурнєв.

«Український паспорт цим скотинякам додає легалізації і досить багато переваг. Бо з російським паспортом вони би уже не змогли гастролювати усім світом. Особисто мої вороги – це люди, які мають український паспорт і ображають нашу державу», – вважає Дурнєв.

Проте блогер не засуджує зірок, що обрали Росію. На його думку, належну оцінку їхнім діям має давати Бог і представники правосуддя.

«Ми ж можемо собі уявити, що Ані Лорак по-чесному любить Росію більше, ніж Україну. Тобто вона дивиться на Самару у вікно і така: «Й…б твою мать, як красиво!». Таке може бути? Звісно!», – жартує Дурнєв.

Раніше «Главком» писав, що співачка Ані Лорак несподівано згадала, що вона українка. Анонсуючи свої виступи в Європі, артистка назвала себе «найтитулованішою українською співачкою». З жовтня по листопад Лорак планувала виступати у європейських містах – Лемго, Гамбурзі, Дортмунді, Оффенбаху, Празі, Нюрнберзі та інших. Пізніше стало відомо, що концерт вокалістки у Празі скасовано. Ініціативна група української діаспори написала офіційний лист організаторам концертів про недоцільність виступу проросійської співачки у Чехії. Празькі організатори Forum Karlin відповіли у чаті інстаграму, що концерт співачки скасували і афіш вже немає. Виступу Ані Лорак на їхньому офіційному вебсайті також вже немає.

Крім того, росіяни хвалять Повалій, бо «вдячна Росії» та сварять її сина – «зомбованого хлопчика».

Також у квітні 2022 року Катя Осадча записала звернення, в якому повідомила, що українські артисти, які проживають в Росії та замовчують правду про війну, не гідні мати український паспорт.