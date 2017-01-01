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    Два кінотеатри у Чернівцях відмовились брати в прокат фільм «Кіборги» – продюсер

    За словами Дядюри, для прокату на екранах України випущено 158 копій «Кіборгів»
    У Чернівцях два кінотеатри відмовилися брати стрічку про бійців АТО «Кіборги» у прокат. Про це повідомила продюсер фільму Іванна Дядюра. Як відомо, 7 грудня в український прокат вийшов фільм «Кіборги» Ахтема Сеїтаблаєва. До цього був цикл презентацій в Маріуполі, Запоріжжі, Дніпропетровську, Львові, Івано-Франківську,
    • Сьогодні, 12:39
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    Фото&nbsp;<span>&nbsp;Андрій Швачко / Facebook</span>
    Фото  Андрій Швачко / Facebook

    За словами Дядюри, для прокату на екранах України випущено 158 копій «Кіборгів»

    У Чернівцях два кінотеатри відмовилися брати стрічку про бійців АТО «Кіборги» у прокат. Про це повідомила продюсер фільму Іванна Дядюра.

    Як відомо, 7 грудня в український прокат вийшов фільм «Кіборги» Ахтема Сеїтаблаєва. До цього був цикл презентацій в Маріуполі, Запоріжжі, Дніпропетровську, Львові, Івано-Франківську, Тернополі, а офіційна прем'єра картини відбулася 6 грудня в Києві.

    За словами Дядюри, для прокату на екранах України випущено 158 копій «Кіборгів». «Якщо порівнювати, то, наприклад, фентезі «Сторожова застава» — 149 кінотеатрів, кінокомедія «DZIDZIO контрабас» — 154 кінотеатри», - зазначила вона.

    Разом з тим, не всі кінотеатри відгукуються на пропозицію пустити в прокат складну військову драму. «Наприклад, у Чернівцях є два сучасних кінотеатри - імені Ольги Кобилянської та «Кінопалац». Вони відмовилися брати «Кіборгів» у прокат», - заявила Дядюра. При цьому, за її словами, відмова не була нічим мотивована. «Ми їм спочатку писали письмові запити, дзвонили. Але там просто перестали брати слухавку і відповідати. І ось, мабуть, таких відвертих бойкотів «Кіборгів» більше в Україні ніде і не було», -додала продюсер.

    Джерело: Дзеркало тижня

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