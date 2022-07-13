«Если бы не Винник, мы бы…» Відомий продюсер розказав, чим під час війни займається співак №1

Друг «зрадника» Винника: Він у клініці в Німеччині, спілкуємося – щодня

Вже котрий місяць шанувальники співака Олега Винника гадають, куди зник їхній кумир. Останній пост у соцмережі артист опублікував у квітні, і з того часу – жодного слова на його сторінці. Колеги артиста закидають Виннику, що він не з'являється на благодійних концертах – ні в Україні, ні за кордоном. Співачка Оля Полякова в одному інтерв'ю натякнула, що співак має серйозні проблеми зі здоров'ям. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів продюсер Роман Недзельський – колишній гендиректор Палацу «Україна» та чоловік співачки Оксани Білозір. Нині Роман Стефанович служить у 135 батальйоні. Днями у його соцмережі з'явилися фото автомобілів для фронту, які, за словами Недзельського, купив Винник.

«Чому він мовчить? Добрі справи робляться тихо, а коли включаються камери, це піар. Я не звертаю уваги на тих людей, які зараз розповідають про нього Бог знає що. Але, звісно, неприємно. Ось ці псевдопатріоти, які сидять на диванах чи гамаках десь у саду, повчають нас як воювати і що робити. Якби не Винник, ми б не мали сьогодні рефрижератора, в якому перевозимо додому тіла наших воїнів із передової та моргів. Не кажучи про ті «вовчицемобілі», про які написав у Facebook. Вони їздять на передовій із кулеметами і трощать орків, як овочі на олів'є.

Недзельський каже, спілкується з Винником щодня. Адже дружать вони багато років сім'ями.

«З перших днів війни він допомагає нашому батальйону. На жаль, спочатку не міг так активно, як зараз, бо мав серйозні проблеми зі здоров'ям. Не дай Боже нікому такого пережити! Ще до війни через хворобу йому довелося відкласти кілька концертів. Але люди, на жаль, цього не пам'ятають. І читають лише заголовки. А їх складають так, щоб привернути увагу – «зрадив», «утік».

«Насправді він нам багато допомагає і матеріально, і морально. Якщо потрібно привітати когось із рідних, наші бійці звертаються – робить із задоволенням. Іноді люди навіть не можуть повірити, що їх із днем народження вітає Винник. Записує відео, записує пісні. У нас же в армії відбуваються і весілля. Пам'ятаю, другого тижня війни одружили пару військовослужбовців. Вони вже довго жили разом, діти дорослі, а потім почалася війна, вирішили: «Не знаємо, що буде завтра, треба розписуватися». Щоправда, наш комбат за тиждень загинув... Так от Олег разом з Іриною Білик та Оксаною Білозір вітали їх відеороликами, і це було так круто! Таке враження, що всі ці зірки співали просто на нашому весіллі», – повідомив продюсер.

Зараз Олег Винник досі у клініці в Німеччині. Але вже все набагато краще, принаймні вчора телефоном попросив: «Стефановичу, передай мені бандерівського сала та нашого чорного хліба». Тож Недзельський вже замовив на ринку «генеральське» сало: «Найближчим часом волонтери вирушають знову до Німеччини – передамо гостинці. Здебільшого, це його команда – музиканти, охорона та його водій. Вони переганяють автомобілі, ремонтують, фарбують. Гроші на це – виключно кошти Винника. Так, як він зараз не виступає, це заощадження його сім'ї».

Сам продюсер у січні підписав контракт із ЗСУ. І наразі є кадровим військовим.

Раніше «Главком» писав, що одразу два українські артисти – Валерій Харчишин та Іван Леньо – звинуватили Винника у бездіяльності. Лідер гурту «Друга Ріка» Валерій Харчишин звернувся до Винника та закликав його повернутися до України.

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