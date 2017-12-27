Глава УПЦ МП Онуфрій на зустрічі з полоненими не захотів співати гімн України

Державний гімн у Харкові не співали лише посли Франції та Німеччини і предстоятель московської церкви Онуфрій

У середу ввечері президент України Петро Порошенко разом зі звільненими українськими заручниками прилетіли з Краматорська Харкова. На харківському аеродромі президент звернувся до військовослужбовців Збройних сил та звільнених українських бранців. Спільну промову під час зустрічі звільнених у Харкові проголосили також Ірина Геращенко,



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Скріншот з відео Предстоятель УПЦ Московського патріархату Онуфрій (праворуч) не співав гімн України на зустрічі з полоненими у Харкові

Державний гімн у Харкові не співали лише посли Франції та Німеччини і предстоятель московської церкви Онуфрій

У середу ввечері президент України Петро Порошенко разом зі звільненими українськими заручниками прилетіли з Краматорська Харкова.

На харківському аеродромі президент звернувся до військовослужбовців Збройних сил та звільнених українських бранців.

Спільну промову під час зустрічі звільнених у Харкові проголосили також Ірина Геращенко, предстоятель Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій та предстоятель УПЦ КП Філарет.

По завершенню виступу усі присутні заспівали гімн України.

Проте, як зауважив на своїй сторінці у Facebook користувач Олексій Крижанівський, державний гімн у Харкові не співали лише посол Франції, посол Німеччини та предстоятель московської церкви Онуфрій.

Це можна побачити на відео, яке опубліковане на сторінці Порошенка.

Як відомо, Україна повернула з полону бойовиків 73 людини, на окуповані території виїхало 233 особи.

Президент Петро Порошенко на Донбасі зустрів звільнених українських заручників. Також названо імена українців, які у середу повернулися з полону бойовиків.

За інформацією Червоного хреста більшість утримуваних з обох боків лінії зіткнення у задовільному стані.

Петро Порошенко у Харкові заявив, що Україна своїх не кидає, і цим ми відрізняємось від окупанта.

Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що в ОРДЛО ще залишаються заручниками 103 особи.

Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб. Це перший за останні два роки й наразі найбільший подібний обмін.

Другий етап обміну полонених може відбутись у наступному році за формулою «70 на 20».