Київський театр оперети відреставрують за 108 млн грн



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До кінця 2020 року виконають першу чергу реставрації

Київський національний академічний театр оперети 16 липня за результатами тендеру замовив ТОВ «Архітектурно-будівельна компанія «Будграніт» будівельних робіт на 108,25 млн грн. Про це повідомляється у системі ProZorro.

До кінця 2020 року виконають першу чергу реставрації та реабілітації із технічним переоснащенням і реконструкцією прибудови по вул. Велика Васильківська, 53/3.

Зокрема відреставрують глядацьку залу, вестибюль, мармурову підлогу в кулуарах і ґанок, переоснастять пульт помічника режисера, кімнату управління сценічним світлом і частину верхньої механіки сцени, замінять кабельні мережі софітів, влаштують медіа-сервери, вентиляцію хорових класів, службове телебачення, відеопроекцію, систему трансляції спектаклю, зв’язок і протипожежні системи. Гарантійний строк складає десять років.

Ціна угоди всього на 0,1% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 108,33 млн грн.

Обидва учасники тендеру пов’язані між собою через ланцюжок компаній і людей, пишуть «Наші гроші».

Столична «АБК «Будграніт» зі статутним капіталом 500 грн зареєстрована у вересні 2018 року на ТОВ «Тайкун АП» Олександра Голубєва, який володіє ТОВ «Юридична компанія «Бравіс». Нині ж переможця переоформлено на директора Ігоря Загальського.

Юрист Загальський раніше володів ТОВ «Лайт Інжиніринг» («ТехЮА»), яке займається техпідтримкою спектаклів, доки його не переписали на директора Сергія Хотянівського.

Також Ігор Загальський заснував ГО «Міські ініціативи і суспільні трансформації» («МІСТ») з Ольгою Папаш та херсонцями В’ячеславом і Максимом Поповими.

Фірма-переможець орендує обладнання у ТОВ «Група компаній Камелот» і ТОВ «Група компаній Беті», мікроавтобус – у ТОВ «Рентол», а приміщення – у ТОВ «Ліком».

Вона підтвердила наявність досвіду аналогічним договором від 1 червня 2019 року з ТОВ «УНЗК» Петра Метьолкіна про капремонт приміщення і переоснащення підйомних механізмів по вул. Лебединська, 4 за 400 тис. грн, виконаний до 19 червня 2019 року.

Єдиним конкурентом було створене у листопаді 2018 року столичне ТОВ «Енерго УА» Сергія Демчука зі статутним капіталом 500 грн., причому ніхто не знижував ціну під час аукціону. Цей Демчук разом із власником ТОВ «Беті» Святославом Окерешком володіє «Групою компаній Беті», яка здає обладнання в оренду переможцю «АБК «Будграніт».