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Ювілей Дмитра Богомазова: Народному артисту й художньому керівнику Театру Франка – 60

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Ювілей Дмитра Богомазова: Народному артисту й художньому керівнику Театру Франка – 60
Народний артист України, театральний режисер, художній керівник Національного театрі ім. Франка
колаж: glavcom.ua

Режисер працює на професійній сцені вже понад 30 років

Сьогодні, 14 лютого, Народний артист та головний режисер національного драмтеатру імені Івана Франка Дмитро Богомазов святкує ювілей. Митцю виповнилося 60 років.

Дмитро Богомазов – Заслужений діяч мистецтв України
Дмитро Богомазов – Заслужений діяч мистецтв України
фото з відкритих джерел

Дмитро Богомазов (справжнє прізвище Чекулаєв) народився 14 лютого 1964 року у російському Свердловську. 1995 року закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого. 

Ювілей Дмитра Богомазова: Народному артисту й художньому керівнику Театру Франка – 60 фото 1
фото з відкритих джерел

Часи перших яскравих прем'єр в Театрі на Лівому березі припали на кінець 1990-х, коли Богомазова називали найталановитішим молодим режисером країни. Він також працював на незалежній «Вільній сцені» у 2000-х, там Богомазов робив те, що хотів, але у межах крихітного приміщення з маленькою сценою. Часи найширшого визнання й численних тріумфів припали на 2010-ті, тоді статус Богомазова як одного з головних чарівників сучасного українського театру вже не підлягала сумніву.

Дмитро Богомазов працює на професійній сцені понад 30 років
Дмитро Богомазов працює на професійній сцені понад 30 років
фото з відкритих джерел

Згодом на творчому шляху режисера стався різкий поворот. Богомазов удруге пішов із рідного Театру на Лівому березі, проте цього разу не на вільні хліби, а на головну театральну сцену країни. З 2017 року він успішно працює головним режисером у Театрі Франка.

Зауважимо, Богомазов і раніше ставив на сцені франківців спектаклі, режисера добре знали актори та керівництво театру. У ексклюзивному інтервʼю «Главкому» після призначення режисер зазначав: «Мені це стало цікаво. У моєму віці треба, або за щось велике братися, щоб це було справою життя, або просто робити вистави. Я відчував – або зараз, або далі мені вже буде лінь. Те, що я зараз роблю, дуже відрізняється від того, що я робив раніше. Був час, коли я керував маленьким театром, але маленький театр – це зовсім інше. Великий театр потребує більше уваги, це зовсім інший рівень відповідальності».

Дмитро Богомазов почав працювати у театрі Франка у 2017 році
Дмитро Богомазов почав працювати у театрі Франка у 2017 році
фото: glavcom.ua

У творчому доробку Богомазова вистави Morituri te salutant за новелами Василя Стефаника, «Украдене щастя» Івана Франка, «Співай, Лоло, співай» за мотивами роману Генріха Манна, «Кар'єра Артуро Уї, яку можна було спинити» Бертольда Брехта, «Коріолан» та «Гамлет» Вільяма Шекспіра, «Тартюф» за пʼєсою Мольєра та інші. Загалом режисер поставив понад 40 вистав на сценах Києва, Одеси, Черкас, а також за кордоном – у Польщі та Франції. 

Богомазов – лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка за вистави «Гамлет», «Гості прийдуть опівночі» та «Щуролов»
Богомазов – лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка за вистави «Гамлет», «Гості прийдуть опівночі» та «Щуролов»
фото з відкритих джерел

До слова, День народження відомого режисера збігається з Днем закоханих. Дмитро Богомазов у шлюбі вже майже 40 років.

Кохання – це коли зранку прокидаєшся і радієш, що поруч саме ця жінка.

Дмитро Богомазов

Дмитро Богомазов з дружиною Оленою
Дмитро Богомазов з дружиною Оленою
фото з відкритих джерел

«З майбутньою дружиною познайомилися в театральній студії. Зачепили її великі розумні очі й тонюсінька талія», – розповів театрал. Богомазов одружився й пішов в армію. Дружина Олена 12 разів приїздила до коханого за два роки служби.

Рецепт сімейного щастя – мати якомога більше спільних інтересів. Усе, що розводить пару, колись розлучить назавжди. Усе, що поєднує, триматиме разом.

Дмитро Богомазов

Династія Богомазових: Дмитро – режисер, дружина Олена – театрознавиця та син Петро – театральний художник
Династія Богомазових: Дмитро – режисер, дружина Олена – театрознавиця та син Петро – театральний художник
фото з відкритих джерел

Як відомо, Дмитро Богомазов з дружиною та сином утворили театральну династію. Олена Богомазова – театрознавиця, працює у театрі імені Івана Франка. Син Петро – театральний художник-модельєр.

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Теги: театр день народження народний артист ювілей

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