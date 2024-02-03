Епіфаній – 45. Шлях предстоятеля

Блаженніший жив у Афінах, любить читати Сковороду, допомагає українським воїнам і завжди вірив у створення помісної церкви

Сьогодні, 3 лютого, очільник Православної церкви України митрополит Епіфаній святкує ювілей. Предстоятелю виповнилося 45 років.

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Цікаво, що саме у цей день пʼять років тому пройшла і його інтронізація (церемонія входження на престол і офіційний початок виконання обов’язків предстоятеля помісної Української православної церкви УПЦ/ПЦУ).

Інтронізація митрополита Епіфанія на його 40-річчя, 3 лютого 2019 року фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Біографія Епіфанія

Епіфаній (Сергій Думенко) народився в селі Вовкове Іванівського району Одещини.

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Його дитячі роки пройшли в селі Стара Жадова Сторожинецького району Чернівецької області.

Коли нас називають бандерівцями, то ми цим пишаємося. Для декого таке найменування є лайливим, але для нас це честь. Бо наша земля породила таких славних героїв, які колись казали, що прийде час і один буде говорити «Слава Україні!», а мільйони відповідатимуть «Героям Слава!» Митрополит Епіфаній

Предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Шлях митрополита до Бога – важкий і прокладений ним іще змалку. Сергійко учився навіть по ночах, ріс без батька.

Майбутній владика ніколи не сказав слово «тато», бо батько його покинув, коли хлопчик іще був немовлям. А в церкву хлопця вперше привела бабуся.

«З року добра дитина, його не було за що посварити. Якщо він вдень помагав по господарству, то вночі – до другої години уроки вивчав, вивчав», – розповідали мати й хрещена предстоятеля.

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«Стиль майже не змінився, от як він відповідав на уроках це ніколи не було поспіхом чи так абияк. Любив читати, докопатися до істини. Сергій любив філософські речі. Дуже серйозний і зосереджений. Аналізуючи все це, думаю що йому хотілося, щоб був батько – очі завжди серйозні і такі дорослі», – зазначала вчителька митрополита.

Митрополит Епіфаній фото з відкритих джерел

Удруге мати Епіфанія вийшла заміж, коли сину було 12 років. Але він залишився жити з дідусем і бабусею, які його обожнювали. «Він дуже любив бабусю і вона його любила страшенно. Сергійко завжди акуратний, йде зі школи, помиє в річці туфельки і додому йде чистенький. Навіть, коли бабуся була в роках, то не на дочку зробила заповіт, а на свого любимого внука», – ділилася хрещена мати предстоятеля. І про Бога внукові вперше розповіла бабуся. Вона і відвела його до церкви.

Я завжди покладався на себе. Виховувався без батька, з бабусею. Мене любили, але в мене ніколи не було захисту. Ні в школі, ні на вулиці. Я завжди знав, що мені все доведеться вирішувати самому. Мабуть, саме це мене загартувало й тепер проявилося. Митрополит Епіфаній

фото з відкритих джерел

Священником Сергій вирішив стати в 10 класі. Чернечу долю обрав після смерті духовного наставника з Рівного – митрополита Даниїла. На відміну від багатьох братів в українських церквах, які навчались у Росії, митрополит Епіфаній освіту здобував в Україні та у Греції. Він вивчав філософію в Афінах та богослов'я у Києві. Свою церковну кар’єру розпочав на Рівненщині. В одному зі своїх інтерв'ю Епіфаній казав, що на дозвіллі займається перекладами, адже знає грецьку мову.

Спробуйте зазирнути в Біблію стільки ж разів, що і в Google, і ви зможете знайти відповіді, які не знайдете в мережі. Митрополит Епіфаній

фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Блискавична кар'єра

Кар’єра Епіфанія почала стрімко йти вгору у 2008 році. Тоді він був призначений секретарем патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета. Згодом став керуючим справами Київської Патріархії.

2013 року Епіфаній став митрополитом Переяслав-Хмельницьким і Білоцерківським. Саме цю посаду він займав до свого обрання предстоятелем Автокефальної Помісної Православної церкви України (УПЦ/ПЦУ).

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Також Епіфанія обрали тоді намісником та місцеблюстителем патріарха Філарета на випадок його смерті чи хвороби. У 34 роки митрополит, який усього за чотири роки до цього був висвячений на єпископа, став фактично другою людиною в одній із найбільших православних церков світу.

Якщо прийняв рішення, іди вперед, не озирайся, долай перепони, не занепадай духом під тиском неправди. Митрополит Епіфаній

фото з відкритих джерел

У науковому доробку митрополита Епіфанія понад 50 наукових публікацій, зокрема кілька монографій з православного богослів’я. Епіфаній є також активним громадським діячем, який бере участь у багатьох наукових і просвітницьких заходах.

Епіфаній – давній прихильник створення Української помісної церкви. Ще у жовтні 2013 року він заявив: «Рано чи пізно, але народ України матиме свою Помісну православну церкву, як має державу, президента, уряд, військо, гімн, герб, прапор. Це неминуче».

фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Також у жовтні 2013 року Епіфаній вказував, що після обрання президентом Віктора Януковича «всі насторожилися», і проросійські сили пішли в наступ. Одним з проявів цього наступу стали пропозиції зняти з реєстрації Київський патріархат.

Церква є і буде, незалежно від того, хто буде президентом. Тому що ми завжди опиралися на підтримку українського народу. От був Янукович, і що? Митрополит Епіфаній

Митрополит Епіфаній та президент Володимир Зеленський фото з відкритих джерел

Учень Філарета

З літа 2013-го митрополит Епіфаній займав сан патріаршого намісника. Він фактично ділив з патріархом Філаретом керівництво парафіями в Київській області. Було домовлено, що в разі смерті або тяжкої хвороби Філарета, Епіфаній стане місцеблюстителем патріаршого престолу.

Наприкінці 2018 року, коли створювалась помісна Православна церква України, її новообраного предстоятеля митрополита Епіфанія називали ставлеником і людиною патріарха Філарета. І сам колишній предстоятель УПЦ КП Філарет визнає, що доклав максимальних зусиль, щоб Епіфаній очолив новостворену церкву. Проте за кілька місяців між колишнім наставником та молодим предстоятелем спалахнув конфлікт, який вилився на публіку.

Філарет висував Епіфанія на посаду предстоятеля нової Української церкви, як міг. Зокрема, він наполіг на відкритому голосуванні на об'єднавчому соборі й домігся свого фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

15 грудня 2018 року в Софії Київській відбувся Об'єднавчий собор, на якому таємним голосуванням Епіфаній був обраний предстоятелем єдиної Української православної церкви.

На Об'єднавчому соборі також утвердили статут церкви.

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3 лютого 2019 року у Софійському соборі Києва відбулася офіційна церемонія інтронізації Епіфанія як митрополита Київського та всієї України. У той день йому виповнилося 40 років. Після цього ПЦУ набула офіційного автокефального статусу і була визнана єдиною канонічною правонаступницею Київської митрополії. Філарет став почесним патріархом ПЦУ, а президент Петро Порошенко присвоїв йому звання Героя України.

Митрополит Епіфаній з п'ятим президентом Петром Порошенко та його дружиною Мариною фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Інтронізація митрополита Епіфанія у Софійському соборі, 3 лютого 2019 року фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Проте вже на початку травня 2019 року з’явилася інформація про конфлікт Філарета з Епіфанієм. Почесний патріарх відмовився вважати УПЦ КП ліквідованою внаслідок створення ПЦУ/УПЦ та допустив розкол у церкві. Прихильників у Філарета виявилося небагато.

З часу створення ПЦУ між Філаретом та Епіфанієм виникло протистояння за вплив у церкві фото з відкритих джерел

«Після Об'єднавчого собору і після отримання Томоса у нас відбулися певні розбіжності у майбутньому баченні розбудови єдиної помісної Православної церкви, щодо моделі керування церквою, яка об'єдналася», – повідомив митрополит Епіфаній.

«Патріарх Філарет був моїм наставником понад два десятиліття. І ми разом ішли до визнання й автокефалії. Однак виявилося, що він мав інше бачення майбутнього розвитку Церкви. Хотів, щоб Константинополь одразу визнав нас патріархатом. Коли вчитель тобі каже те, що не є в цей момент корисним для Церкви, щось кардинально змінюється. Вибір був важкий. Але я зробив його на користь майбутнього розвитку визнаної Православної церкви України. І якби зробив інакше, то невідомо, яким би чином склалася подальша доля помісної церкви. Очевидно, був би розкол», – розповідав предстоятель ПЦУ.

Інтронізація митрополита Епіфанія на його 40-річчя, 3 лютого 2019 року фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Протягом перших п'яти місяців митрополит Епіфаній проводив достатньо самостійну політику. І вже у травні 2019 року Філарет озвучив низку претензій до предстоятеля та оприлюднив звернення, у якому оголосив, що Київський патріархат продовжує існувати, а він залишається чинним патріархом.

Філарет розповів, що при переговорах про створення Єдиної помісної православної церкви президент Петро Порошенко вмовив його зняти свою кандидатуру, але пообіцяв негласне керівництво. За його словами, на архієрейському соборі було вирішено, що він буде керувати УПЦ/ПЦУ виключно всередині, а Епіфаній представлятиме її на міжнародній арені. Філарет розповів, що при підготовці та підписанні Томоса було укладено усну угоду, яку не можна порушувати, однак Епіфаній керує сам і нібито вирішив відправити його на спокій.

Відповідаючи на претензії Філарета, Епіфаній сказав, що, спілкуючись з ним, неодноразово наголошував на тому, що готовий прислухатися до його порад, але не готовий виконувати ультиматуми.

фото з відкритих джерел

Влітку Філарет скликав собор для відновлення УПЦ КП, але на нього прибули лише кілька єпископів із 40, які до неї раніше належали. У відповідь 24 червня Синод ПЦУ вирішив позбавити Філарета права управління Київською єпархією та контролю за місцевими храмами й монастирями. На початку липня 2019 року Філарет дав інтерв'ю пропагандистському каналу «Россия 24», де критикував томос і ПЦУ. Тим часом ліквідацію УПЦ КП підтвердив Мінкульт.

Філарет продовжував критикувати Епіфанія та запідозрив його у тому, що той піддався впливу «антиукраїнських, московських сил». Представник Константинополя Еммануїл відповів, що «всі звинувачення про те, що предстоятеля Епіфанія оточують якісь проросійські сили – це міф». Пізніше молодий предстоятель заявив, що Філарет може цього не усвідомлювати, але саме за його спиною стоять проросійські сили.

фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Наймолодший митрополит

За церковними мірками, Епіфаній – практично юнак (на момент обрання очільником ПЦУ йому було 40 років).

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Предстоятелями православних церков стають переважно ієрархи поважних років.

15 грудня 2018 року на Об’єднавчому соборі Епіфаній обраний Предстоятелем ПЦУ з титулом Блаженнішого митрополита Київського і всієї України фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Зростання авторитету УПЦ/ПЦУ

Медійна активність митрополита Епіфанія, який часто дає інтерв'ю та коментує резонансні суспільні події з послідовно проукраїнської позиції, сприяли зростанню кількості прихильників помісної церкви, особливо під час повномасштабного вторгнення РФ до України.

фото з відкритих джерел

Наприклад, наприкінці березня 2022 року Епіфаній заявив, що російський диктатор Володимир Путін, який розв’язав проти України війну, уподібнюється сатані.

«Путін уподібнюється антихристу, він має всі його властивості. А ми знаємо, що він намагається знищити все живе. Особливо він протистоїть людям, намагається знищувати творіння Боже. Зараз ця війна і є виявом у світі цього зла — зла, яке має бути знищене», – заявляв предстоятель.

Коли ми єдині, коли з нами солідарний весь вільний світ, то агресор починає відступати. Митрополит Епіфаній

На Різдво, 7 січня 2023 року, відбулася історична подія – нарешті у Києво-Печерській лаврі залунала українська мова: митрополит Епіфаній провів Богослужіння в Успенському соборі фото з відкритих джерел

Також від самого початку війни Епіфаній допомагає і підтримує українську армію та родини бійців. «Якщо ми зуміли зберегти єдність України у 2014 році, коли в нас практично не було потужної армії, то зараз ми маємо потужну українську армію, яку оцінюють міжнародні фахівці однією з найкращих і боєздатних армій в Європі. Звичайно, ми покладаємо надію найперше на Бога, але ми також будемо до кінця захищати нашу Богом дану українську землю. Тому що це наша земля. Ми не проявляємо агресії. Ми хочемо бути господарями у своєму домі. І тому не повинно панувати страху, особливо в цей час», – наголошував митрополит.

Після нашої перемоги Російська Федерація розсиплеться на частини! Митрополит Епіфаній

Митрополит Епіфаній та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний фото з відкритих джерел

«Там, де правда, там Бог, а з Богом ми неодмінно переможемо. З допомогою Божою наш народ вже досяг багатьох перемог, зруйнував плани кремлівського тирана швидко підкорити нас. Ми вже досягли моральної перемоги, адже всі люди доброї волі засуджують акти геноциду, терору та численні воєнні злочини, які російська імперія зла чинить на нашій землі», – казав предстоятель Православної церкви України.

фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Зауважимо, серед улюблених художніх творів Епіфанія – книга Генрика Сенкевича Quo vadis («Камо грядеши»). Також митрополиту подобаються твори Григорія Сковороди, бо «там багато християнської мудрості».

Нагадаємо, митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви України Епіфаній 23 січня привітав з 95-літтям патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета.

Сталося це попри те, що між ієрархами вже п'ятий рік триває конфлікт.

Митрополит Епіфаній згадав про складне дитинство та важкий шлях свого учителя. Крім того, Епіфаній віддав шану здобуткам Філарета та висловив сподівання на подальшу співпрацю.

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Зауважимо, вітальний лист передав не сам митрополит, а секретар Київської митрополії архієпископ Вишгородський Агапіт.

Хоч Епіфаній віддав шану здобуткам Філарета та висловив сподівання на подальшу співпрацю, все ж у святковий день дорікнув літньому ієрарху тим, що той обрав «інший шлях», який не прийняли й не приймуть ані повнота Церкви, ані українське суспільство.

Анастасія Фещенко, «Главком»