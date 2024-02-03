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Ювілей за ювілеєм. Філарет відповів Епіфанію вітанням

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ювілей за ювілеєм. Філарет відповів Епіфанію вітанням
Митрополит Епіфаній 3 лютого 2024 року відзначає 45-річчя від дня народження
фото з відкритих джерел

Кілька тижнів тому предстоятель ПЦУ вітав патріарха з 95-річчям. Тоді зміст поздоровлення збурив мережу

Предстоятель Православної Церкви України Блаженнійший Митрополит Епіфаній 3 лютого 2024 року відзначає 45-річчя від дня народження та п'яту річницю інтронізації. З цієї нагоди, Святійший Патріарх Філарет надіслав Блаженнійшому Митрополиту Епіфанію вітальний адрес.

95-річний патріарх не став відповідати у дусі привітання, яке він отримав від Епіфанія. Філарет побажав главі ПЦУ доброго здоров'я, мудрості у звершенні важкого і відповідального служіння, завжди йти шляхом правди, достойно звершувати покладені Церквою обов'язки та жертовно служити народу Божому.

Раніше українці, зокрема й священнослужителі, у соцмережах активно обговорювали вітання митрополита Епіфанія з 95-літтям патріарха Філарета. Ювілей відзначався 23 січня. Хоч Епіфаній віддав шану здобуткам Філарета та висловив сподівання на подальшу співпрацю, все ж у святковий день дорікнув літньому ієрарху тим, що той обрав «інший шлях», який не прийняли й не приймуть ані повнота Церкви, ані українське суспільство. Зауважимо, цей вітальний лист передав ювіляру не сам митрополит, а секретар Київської Митрополії архієпископ Вишгородський Агапіт.

Як відомо, між Філаретом та Епіфанієм уже п'ятий рік триває конфлікт. Після отримання Томоса розпочалася боротьба за владу в ПЦУ між ієрархами, літній патріарх забажав керувати автокефальною церквою попри те, що предстоятелем було обрано Епіфанія за ініціативою самого Філарета. Патріарх Філарет заявив про те, що Українська православна церква Київського патріархату, яка після Об'єднавчого собору мала б припинити існування, адже повним складом увійшла до ПЦУ, продовжить свою діяльність. Ієрарх вважав несправедливим той факт, що нова церква не отримала статусу патріархату, і вимагав не погоджуватися на такі умови. Фактично усі вихідці з УПЦ КП, вихованці патріарха, зокрема молодий предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній, призначення якого лобіював сам Філарет, не розділили його позицію. Та патріарх не здався й опинився фактично в опалі.

Читайте також: Епіфаній – 45. Шлях предстоятеля
Теги: Філарет церква українці православна церква Епіфаній ювілей конфлікт

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