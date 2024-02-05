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Столітній ювілей. Керівництво Національної опери привітало легендарну концертмейстерку (фото)

Катерина Іванова
glavcom.ua
Столітній ювілей. Керівництво Національної опери привітало легендарну концертмейстерку (фото)
фото: Facebook / Anatoly Solovyanenko

«Велике щастя доторкнутися до Легенди!», – наголосив художній керівник опери

Художній керівник опери в Національній опері України Анатолій Солов'яненко разом із колегами привітав концертмейстерку Аллу Ямпольську з ювілеєм. Про це він розповів на своїй Facebook-сторінці.

«Разом з Генеральним директором-художнім керівником Національної опери України імені Т. Г. Шевченка Петром Яковичем Чуприною та корифеями театру М.Ю. Стефʼюк, Л.Ф. Семененко і К.І. Фесенком, мав велику приємність привітати зі 100-річним Ювілеєм багаторічну концертмейстерку оперної трупи театру, легендарну Аллу Давидівну Ямпольську», – зазначив Анатолій Солов'яненко.

Столітній ювілей. Керівництво Національної опери привітало легендарну концертмейстерку (фото) фото 1
фото: facebook / Anatoly Solovyanenko

Він зауважив, що для них було великим щастям привітати ювілярку та «доторкнутися до легенди».

Нагадаємо, 100-річна мешканка Києва розкрила свій секрет довголіття.

Рідні кажуть, що жінка має дуже великий потяг до життя. Її тішать діти, а ще четверо онуків та восьмеро правнуків. На свій день народження ювілярка навіть дозволила собі випити келих шампанського.

«Щоб дожити до 100 років, потрібно дуже багато працювати фізично і любити життя», – поділилася секретом довголіття Ніна Федорівна.

Раніше було названо переможця національного відбору Євробачення.

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Теги: Євробачення потяг Facebook жінка співак день народження Національна опера ювілей довголіття

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