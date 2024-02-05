Столітній ювілей. Керівництво Національної опери привітало легендарну концертмейстерку (фото)

«Велике щастя доторкнутися до Легенди!», – наголосив художній керівник опери

Художній керівник опери в Національній опері України Анатолій Солов'яненко разом із колегами привітав концертмейстерку Аллу Ямпольську з ювілеєм. Про це він розповів на своїй Facebook-сторінці.

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«Разом з Генеральним директором-художнім керівником Національної опери України імені Т. Г. Шевченка Петром Яковичем Чуприною та корифеями театру М.Ю. Стефʼюк, Л.Ф. Семененко і К.І. Фесенком, мав велику приємність привітати зі 100-річним Ювілеєм багаторічну концертмейстерку оперної трупи театру, легендарну Аллу Давидівну Ямпольську», – зазначив Анатолій Солов'яненко.

фото: facebook / Anatoly Solovyanenko

Він зауважив, що для них було великим щастям привітати ювілярку та «доторкнутися до легенди».

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