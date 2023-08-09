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Кілька пам'яток Києва і Львова можуть увійти до списку Світової спадщини в небезпеці

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Кілька пам'яток Києва і Львова можуть увійти до списку Світової спадщини в небезпеці
Голова Бюро ЮНЕСКО в Україні К'яра Децці Бардескі
фото: скриншот відео

ЮНЕСКО стурбоване через загрозу збереженню низки українських культурних об'єктів

Міжнародна організація ЮНЕСКО рекомендує додати собор святої Софії, Києво-Печерську лавру та історичний центр Львова до переліку об'єктів Світової спадщини в небезпеці. Про це заявила голова Бюро ЮНЕСКО в Україні К'яра Децці Бардескі під час брифінгу.

«ЮНЕСКО нещодавно рекомендувала додати до переліку об'єктів Світової спадщини ще кілька об'єктів в Україні, з огляду на загрозу їхньому збереженню. Це собор святої Софії та прилеглі чернечі будівлі, Києво-Печерська лавра – у Києві, а також ансамбль історичного центру Львова», – зазначила Децці Бардескі.

Вона наголосила, що культура має велику вагу та впливає на стійкість нації під час війни.

За її словами, остаточне рішення щодо цих об'єктів комітет Світової спадщини ЮНЕСКО ухвалить наступного місяця.

Зазначимо, що об'єкти Світової спадщини в небезпеці – це такі об’єкти, які, за оцінкою ЮНЕСКО, перебувають під загрозою зникнення чи знищення внаслідок природних причин або через втручання людини (збройні конфлікти та війни, землетруси тощо).

Нагадаємо, ЮНЕСКО підтвердила пошкодження 274 культурних об’єктів в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Як повідомлялося, вночі 23 липня внаслідок чергової ракетної атаки росіян в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор, який внесений до переліку ЮНЕСКО.

До слова, Верховна Рада звернулася до ЮНЕСКО, парламентів і урядів її держав-членів із проханням позбавити Росію членства в організації та її органах.

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Теги: ЮНЕСКО культурна спадщина Київ Львів

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Культура

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