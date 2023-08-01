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Венеція може зникнути? ЮНЕСКО зробило тривожний прогноз

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Венеція може зникнути? ЮНЕСКО зробило тривожний прогноз
Щороку Венецію відвідують близько 28 млн туристів
фото ілюстративне

ЮНЕСКО впевнене, що влада, яка займається надзвичайною ситуацією в місті, не має стратегії подолання загрози зміни клімату

Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури заявила, що Венецію варто додати до списку об’єктів всесвітньої спадщини, які знаходяться під загрозою зникнення. Про це повідомляє BBC.

У звіті ЮНЕСКО йдеться, що влада, яка займається надзвичайною ситуацією в місті, не має стратегії подолання загрози зміни клімату. Глобальне потепління має руйнівний вплив, викликаючи підвищення рівня моря, тому Венеція, яка оточена водою, дуже вразлива до повеней.

Крім того, щороку Венецію відвідують близько 28 млн туристів. За даними організації, це призводить до все більшого розширення, розбудови міста, що, у свою чергу, завдає шкоди. В ЮНЕСКО вважають, що багатоповерхові будинки можуть мати «негативний візуальний вплив» на Венецію.

Речник муніципалітету міста сказав, що вони «уважно ознайомляться» із пропозицією та обговорять це з італійським урядом.

«Вони не дають нам жодного фінансування для внесення змін, усе, що вони роблять, це критикують… Ніби Венеції потрібно, щоб ЮНЕСКО став об’єктом всесвітньої спадщини! Нам потрібно більше дій і менше слів», – заявив колишній мер Венеції Массімо Качіарі.

До слова, раніше повідомлялося, що у Венеції покажуть стрічку про хлопчика, який живе у харківському метро.

Теги: Італія ЮНЕСКО Венеція

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