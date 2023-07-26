У Києві метро змінило роботу через тривогу
Рух поїздів червоною лінією метро здійснюється від станції «Академмістечко» до станції «Театральна»
В Києві, під час повітряної тривоги, обмежили рух метро. Низка станцій працює в режимі укриття. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.
Рух поїздів червоною лінією метро здійснюється від станції «Академмістечко» до станції «Театральна», зеленою – від станції «Сирець» до станції «Звіринецька».
Станції «Арсенальна», «Хрещатик» та «Видубичі» працюють в режимі укриття.
Зазначимо, під час повітряної тривоги метро не курсує наземними ділянками.
Нагадаємо, в Україні наразі триває повітряна тривога. Повідомляється про активність чотирьох бортів МіГ-31К.
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