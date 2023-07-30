Як відбувався демонтаж радянського герба із «Батьківщини-матері» (фото, відео)

Роботи на монументі мають завершитися до Дня Незалежності України

Монумент «Батьківщина-мати» у Києві позбувається радянської символіки. Зокрема, триває демонтаж герба із серпом та молотом, замість яких невдовзі з’явиться український тризуб. «Главком» зібрав добірку фото та відео цієї історичної для столиці події.

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Демонтаж радянської символіки із монумента «Батьківщина-мати» фото: Wladyslaw Musiienko, glavkom.ua, Ян Доброносов / «Телеграф», Міністерство культури та інформаційної політики України

Попередньо відомо, що роботи мають завершитися до Дня Незалежності України – 24 серпня.

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Нагадаємо, вдень 30 липня У Києві стартував демонтаж радянського герба із «Батьківщини-матері»

До слова, металургійний комбінат «Запоріжсталь» запропонував сталь для виготовлення тризуба на щиті «Батьківщини-матері», однак вона не відповідає технічним вимогам.

Згодом «Запоріжсталь» повідомила, що не згодна з повідомленням Мінкульту про невідповідність якості сталі для виготовлення тризуба. Комбінат назвав заяву упередженими та безпідставними претензії.

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Як повідомлялося, група Метінвест безкоштовно виготовить та передасть державі сталь для нового герба-тризуба на щиті монумента «Батьківщина-Мати», який найближчим часом замінить герб Радянського Союзу.

Проєкт розробив Український інститут сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського. Український тризуб на щиті являє собою ідентичну старому гербу об’ємну конструкцію. Тризуб виготовлять із двох типів металу: нержавіючої сталі Метінвесту завтовшки 1,7 мм та сталі закордонного виробництва завтовшки 1,5 мм.

До відома, монумент «Батьківщина-мати» в Києві пропонується перейменувати на «Україна-мати».

Також влада Київщини закликає змінити герб і прапор області.