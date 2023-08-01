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274 об’єкти. ЮНЕСКО оновила список пошкоджених росіянами культурних пам'яток

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
274 об’єкти. ЮНЕСКО оновила список пошкоджених росіянами культурних пам'яток
Зруйнований окупантами Спасо-Преображенський собор в Одесі
фото з відкритих джерел

Найбільше пошкоджень культурних об'єктів ЮНЕСКО зафіксувало в Донецькій області

Міжнародна організація ЮНЕСКО підтвердила пошкодження 274 культурних об’єктів в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це йдеться на сайті ЮНЕСКО.

«Станом на 26 липня 2023 року ЮНЕСКО підтвердила пошкодження з 24 лютого 2022 року 274 об'єктів – 117 релігійних об'єктів, 27 музеїв, 98 будівель, що мають історичну та/або мистецьку цінність, 19 пам'ятників, 12 бібліотек, один архів», – йдеться у повідомленні ЮНЕСКО.

В організації зазначили, що проводять попередню оцінку збитків, завданих культурним цінностям, шляхом перехресної перевірки повідомлень про інциденти з кількох надійних джерел.

«ЮНЕСКО також розробляє разом зі своїми партнерськими організаціями механізм незалежної скоординованої оцінки даних в Україні, включаючи аналіз супутникових знімків, відповідно до положень Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту 1954 року», – додали там.

У своєму оновленому звіті організація вказує, скільки і яких саме пам'яток постраждало в тому чи іншому регіоні України.

Найбільше пошкоджень культурних об'єктів ЮНЕСКО зафіксувало в Донецькій (78 об'єктів), Харківській (55 об'єктів), Київській (38 об'єктів), Луганській (33 об'єкти) та Чернігівській областях (17). Також є ушкодження в Запорізькій та Сумській (по 12 об'єктів), Одеській та Миколаївській (по вісім), Херсонській (шість), Житомирській (три), Вінницькій (два) і Дніпропетровській та Львівській областях (по одному).

Серед пошкоджених пам'яток Донецької області: Донецький академічний обласний драматичний театр у Маріуполі, Свято-Георгіївський скиту у селі Долина, храм Казанської ікони Божої Матері в місті Мар'їнка, Маріупольський краєзнавчий музей, Будинок культури в Лимані, мечеть Аль-Кадар у Бахмуті, Будинок культури в Нью-Йорку.

У Харківській області від воєнних дій постраждали: Будинок «Слово» у Харкові, Харківський національний академічний театр опери та балету, Меморіал Голокосту «Дробицький Яр», Свято-Вознесенський кафедральний собор в Ізюмі, Меморіал жертв тоталітаризму, Національний літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди у Сковородинівці, Половецькі кам'яні баби (9-13 століття) в Ізюмі, Куп'янський краєзнавчий музей та інші пам'ятки.

Серед об'єктів Київщини, що постраждали від нападу росіян: Іванківський історико-краєзнавчий музей, Георгіївська церква у Заворичах, погруддя Тараса Шевченка та пам'ятник Архангелу Михаїлу в Бородянці, дерев'яна церква Різдва Пресвятої Богородиці, Музей Ханенків у Києві, Національний музей Тараса Шевченка у Києві, Свято-Троїцька церква (1909-15 рр.).

У Луганській області пошкоджено такі культурні пам'ятки як будівля колишніх казарм Содового заводу (1895 року побудови) у Лисичанську, Ісламський культурний центр «Бісмілля» у Сєвєродонецьку, Залізничний вокзал Попасної, збудований у 1878-93 роках, Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр у Сєвєродонецьку.

На Чернігівщині пошкоджень серед іншого зазнали такі об'єкти: Історична будівля обласного молодіжного центру, колишній кінотеатр ім. Щорса, Чернігівський військово-історичний музей, церква Успіння Пресвятої Богородиці, збудована у 1801-04 рр., у Новому Бикові, Обласний художній музей ім.. Г. Галагана, Меморіальний будинок-музей-садиба Михайла Коцюбинського.

Серед пошкоджених пам'яток в Запорізькій області: Історико-архітектурний музей «Садиба Попова», колишній будинок Генріха Янцена в Оріхові, церква Архангела Михаїла у Комишувасі, Будинок культури у Малій Токмачці.

У Сумській області серед іншого постраждали: Охтирський міський краєзнавчий музей, Будинок управителя маєтками Леопольда Кеніга в Тростянці, паровозне депо «Смородине», Музей лісу у Тростянці.

В Одеській області пошкоджено: Одеський художній музей, Одеський археологічний музей, Одеський морський музей, Одеський літературний музей, Церква Святого Миколая, Спасо-Преображенський собор.

У Миколаївській області зафіксували руйнування пам'ятки Турецька криниця 18 століття у Гур'ївці, Миколаївського академічного художнього драматичного театру, костелу Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці у Киселівці, Міського палацу культури в Очакові.

У Херсонській області пошкоджені: Успенська церква в Бериславі, Херсонський академічний обласний театр ляльок, Будинок-музей Поліни Райко в Олешках, Будівля колишньої німецької гімназії у Високопіллі.

В Житомирській області: церква Святого Миколая, храм Пресвятої Богородиці Овруцької єпархії.

У Вінницькій: Будинок офіцерів у Вінниці та церква Святого Георгія Побідоносця. У Дніпропетровській: Олексіївська церква у Великій Костромці.

У Львівській: Будівля житлового комплексу для викладачів Львівської політехніки.

Нагадаємо, вночі 23 липня внаслідок чергової ракетної атаки росіян в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор, який внесений до переліку ЮНЕСКО.

До слова, Верховна Рада звернулася до Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), парламентів і урядів її держав-членів із проханням позбавити Росію членства в організації та її органах.

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Теги: росія війна ЮНЕСКО Україна

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