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    Події в Україні

    Мовний омбудсмен закликає скасувати рішення про регіональні мови

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    <span><span>Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь&nbsp;<span>вимагає скасувати регіональні мови на місцях</span></span></span> - Мовний омбудсмен закликає скасувати рішення про регіональні мови
    Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь вимагає скасувати регіональні мови на місцях

    Кремінь також просить генпрокурора Ірину Венедіктову через суд скасувати відповідні рішення

    Мовний омбудсмен Тарас Кремінь після виборів вимагає від деяких місцевих рад скасувати рішення про функціонування регіональних мов. Про це йдеться в повідомленні на сторінці Facebook.

    За його словами, незважаючи на скасування закону про основи державної мовної політики, регіональні мови фактично діють в окремих громадах Дніпропетровської, Закарпатської, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Одеської, Херсонської та Чернівецької областей.

    «Згідно із законом (про забезпечення функціонування української мови як державної, – ред.), всі органи влади і місцевого самоврядування повинні у шестимісячний термін з дня набрання чинності цим законом, забезпечити приведення своїх нормативних актів у відповідність», – зазначив Кремінь.

    Він також підкреслив, що окремі органи місцевого самоврядування досі ведуть діловодство українською мовою – це пряме порушення чинного закону.

    Закон про державну мову набув чинності влітку 2019 року.

    Нагадаємо, що Конституційний суд не ухвалив рішення щодо закону про державну мову.

     Читайте також: 
    Теги: суд закон самоврядування Тарас Кремінь
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