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    Культура

    Вона могла стати українською Примадонною. Музичний критик назвав катастрофічну помилку відомої співачки

    Від Білик, що вирушає у масшиабний тур, нині чекають україномовних хітів
    Музичний критик, колишній продюсер Наталі Могилевської Олександр Ягольник вважає, що катастрофічна продюсерська помилка Ірини Білик полягає у тому, що зараз вона не співає рідною українською мовою. Про це він зазначив у інтерв’ю «Главкому». [READ_MORE] «Якби Білик зробила україномовний альбом з командою такого ж рівня,
    • Вчора, 22:40
    • Розсилка
    Ірина Білик
    Фото з відкритих джерел
    Ірина Білик

    Від Білик, що вирушає у масшиабний тур, нині чекають україномовних хітів

    Музичний критик, колишній продюсер Наталі Могилевської Олександр Ягольник вважає, що катастрофічна продюсерська помилка Ірини Білик полягає у тому, що зараз вона не співає рідною українською мовою. Про це він зазначив у інтерв’ю «Главкому».

    «Якби Білик зробила україномовний альбом з командою такого ж рівня, як і у 90-х, вона б на рівних могла змагатись з Тіною Кароль, а  замість того Білик неоковирно хоче спробувати підкорити Росію за допомогою зв’язків Кіркорова, зацікавленість якого, швидше за все, вона переоцінює», — сказав Ягольник.

    На думку критика, Білик у Москві ніколи не стане артисткою, яка збирає стадіони.

    Щодо українського ринку Ягольник підкреслює, що зараз немає ніякої потреби в тому, щоб видавати чергову російську пісню ані, наприклад, Могилевській, ані Білик – всі і так розуміють, що це вони можуть. «Зараз навпаки чекають україномовні хіти», — резюмував він.

    Нагадаємо, Народна артистка України Ірина Білик оголосила всеукраїнський тур. Детальніше читайте тут: Ирина Билык проведёт концертный тур в 35 городах Украины

    Повну версію інтерв’ю читайте тут: Олександр Ягольник: Сурков повертатиме Ані Лорак в Україну, щоб роз’єднати наше суспільство.

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