Шевченківська премія-2026: Зеленський подякував українським митцям за розвиток культури

Зеленський: «Нам є чим пишатись. Нам є ким пишатись. І Шевченківська премія доводить це»

Володимир Зеленський під час церемонії нагородження лауреатів Національної премії імені Тараса Шевченка висловив вдячність українським митцям за їхню здатність знаходити натхнення навіть у складні часи, повідомляє «Главком».

Глава держави підкреслив, що творчість, яка народжується сьогодні, не лише береже культурну спадщину минулого, а й відображає актуальні переживання кожного українця – від болю втрат до незгасної надії.

Президент зазначив, що збереження української ідентичності та виборене право на майбутнє є спільною справою військових, цивільних та діячів культури. На його переконання, саме стійкість народу дозволяє продовжувати традицію нагородження премією попри умови війни. З кожним роком відзнака набуває більшої ваги, а кількість номінацій та знакових творів зростає, що дає ще більше приводів для гордості за національне мистецтво та його творців.

фото: Офіс президента

Як відомо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про присудження найвищої офіційної творчої відзнаки України – Національної премії імені Тараса Шевченка. Цьогоріч кількість номінацій Шевченківської премії стала найбільшою за всі 65 років існування, а її розмір складає 484 тис. 480 грн.

Нагадаємо, минулого року президент України Володимир Зеленський підписав укази №552/2025 та №553/2025, присвячені 65-річчю заснування Національної премії України імені Тараса Шевченка. Цими документами відзначається важлива роль премії у розвитку української культури та мистецтва.