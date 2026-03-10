Шевченківська премія-2026: Зеленський подякував українським митцям за розвиток культури
Зеленський: «Нам є чим пишатись. Нам є ким пишатись. І Шевченківська премія доводить це»
Володимир Зеленський під час церемонії нагородження лауреатів Національної премії імені Тараса Шевченка висловив вдячність українським митцям за їхню здатність знаходити натхнення навіть у складні часи, повідомляє «Главком».
Глава держави підкреслив, що творчість, яка народжується сьогодні, не лише береже культурну спадщину минулого, а й відображає актуальні переживання кожного українця – від болю втрат до незгасної надії.
Президент зазначив, що збереження української ідентичності та виборене право на майбутнє є спільною справою військових, цивільних та діячів культури. На його переконання, саме стійкість народу дозволяє продовжувати традицію нагородження премією попри умови війни. З кожним роком відзнака набуває більшої ваги, а кількість номінацій та знакових творів зростає, що дає ще більше приводів для гордості за національне мистецтво та його творців.
Як відомо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про присудження найвищої офіційної творчої відзнаки України – Національної премії імені Тараса Шевченка. Цьогоріч кількість номінацій Шевченківської премії стала найбільшою за всі 65 років існування, а її розмір складає 484 тис. 480 грн.
Нагадаємо, минулого року президент України Володимир Зеленський підписав укази №552/2025 та №553/2025, присвячені 65-річчю заснування Національної премії України імені Тараса Шевченка. Цими документами відзначається важлива роль премії у розвитку української культури та мистецтва.
