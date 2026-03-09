Головна Країна Культура
Шевченківська премія-2026: хто і за що отримав нагороду (список)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Шевченківська премія-2026: хто і за що отримав нагороду (список)
Павло Остріков (праворуч), який є автором сценарію та режисером фільм «Ти – Космос», отримав Шевченківську премію
фото: пресслужба стрічки «Ти – космос»

Президент підписав указ про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка 13 діячам культури

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присудження найвищої офіційної творчої відзнаки України – Національної премії імені Тараса Шевченка. Цьогоріч кількість номінацій Шевченківської премії стала найбільшою за всі 65 років існування, а її розмір складає 484 тис. 480 грн. Про це повідомляє «Главком».

Лауреати Національної премії Шевченка:

Проза

  • Белянський Павло – роман «Битись не можна відступити»;
  • Щербак Юрій – книга підсумків і пророцтв «Мертва пам'ять. Голоси і крики».

Літературознавство і мистецтво

  • Тримбач Сергій – книга «Іван Миколайчук. Містерії долі».

Публіцистика і журналістика

  • Криштопа Олег – документальний роман «Радіо «Афродіта».

Музичне мистецтво

  • Пирожок Мар'ян, Драчук Олександр, Турканик Маркіян (виконавці гурту «Пиріг і Батіг») – музичний альбом «Замордовані. Подзвін перший»;
  • Скрипник Олексій (композитор) – хоровий концерт «Катарсис» для мішаного хору acappella на канонічні тексти, Симфонія №3 «Галина» для скрипки і симфонічного оркестру.

Концертно-виконавське мистецтво

  • Ткач Юлія (диригентка, художня керівниця Академічного хору ім. П. Майбороди Українського радіо) – медіапроєкт «За крок до Перемоги», мистецькі цикли «Постаті», «Зустріч епох», концертні програми та фондові записи 2020-2025 років.

Театральне мистецтво

  • Дмітрієва Оксана (режисерка) – вистави «Вертеп», «Жираф Монс» Харківського державного академічного театру ляльок ім. В. А. Афанасьєва, «Буря» Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької, «Медея» Івано-Франківського національного академічного театру імені Івана Франка.

Кіномистецтво

  • Остріков Павло (автор сценарію, режисер) – фільм «Ти – Космос».

Візуальні мистецтва

  • Білик Назар – «Меморіал українським розвідникам» серії скульптур «Збурений простір», «Сплав».

Фотомистецтво

  • Гром Олена – фотопроєкт «Вкрадена весна».

Декоративно-прикладне мистецтво

  • Мацієвський Ігор (майстер художнього скла) – мистецький проєкт «Народжені у вогні» (серія художніх робіт українського скла).

Дизайн

  • Корнієнко Владислав, Павелець Ілля, Грабко Іван – культурно-мистецький публічний простір Національного цирку України «ММ»;
  • Стасенко Володимир – проєкт «Людина. Ідентифікація війною».

Творче кураторство культурно-мистецьких проєктів

  • Сахарук Валерій (куратор) – культурно-мистецький проєкт «30х30. Сучасне українське мистецтво».

Нагадаємо, минулого року президент України Володимир Зеленський підписав укази №552/2025 та №553/2025, присвячені 65-річчю заснування Національної премії України імені Тараса Шевченка. Цими документами відзначається важлива роль премії у розвитку української культури та мистецтва.

Указ №553/2025 вніс зміни до положення про Національну премію, значно розширюючи перелік номінацій. Відтепер щорічно присуджуватиметься до тринадцяти Національних премій за напрямками:

  • Проза;
  • Поезія;
  • Літературознавство і мистецтвознавство;
  • Публіцистика і журналістика;
  • Музичне мистецтво;
  • Концертно-виконавське мистецтво;
  • Театральне мистецтво;
  • Кіномистецтво;
  • Візуальні мистецтва;
  • Фотомистецтво;
  • Декоративно-прикладне мистецтво;
  • Дизайн (за видами, визначеними Комітетом премії);
  • Творче кураторство культурно-мистецьких проєктів.

Рішення було ухвалено після численних дискусій з метою розширення кола тих, хто заслуговує на відзнаку. Зокрема, додано фотомистецтво, щоб підтримати фотографію, особливо в умовах війни. Також включено кураторську справу та сферу дизайну, яка охоплює, наприклад, український шрифтовий та графічний дизайн. Крім того, відбулося розширення літературної та музичної номінацій.

Премія присуджуватиметься творцям нових оригінальних творів, опублікованих (випущених у світ) протягом останніх п'яти років (але не пізніше як за пів року до висунення). Для творчого кураторства культурно-мистецьких проєктів висувається безпосередній автор проєкту, реалізованого як змістовне і цілісне культурне явище протягом останніх п'яти років. Важливо, що монографічні наукові дослідження, підручники, посібники та альбоми-каталоги не можуть бути висунуті на здобуття премії.

Володимир Зеленський Шевченківська премія

