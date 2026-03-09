Головна Країна Культура
В Африці зʼявився перший памʼятник Тарасу Шевченку (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
В Африці зʼявився перший памʼятник Тарасу Шевченку (фото)
Монумент, створений місцевим скульптором, виготовлено з ботсванської бронзи
фото: Андрій Сибіга

У світі встановлено 1 384 пам’ятники пророку української нації

У Республіці Ботсвана відкрито перший на Африканському континенті пам’ятник українському поету, художнику Тарасу Шевченку. Монумент було встановлено на території найбільшого навчального закладу країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра закордонних справ Андрія Сибігу.

Урочисте відкриття відбулося в Університеті Ботсвани за участі керівництва навчального закладу, викладачів, студентів, представників дипломатичного корпусу, української громади та журналістів. Монумент виготовлено з ботсванської бронзи. Його автором став місцевий скульптор Франсуа Котеце.

В Африці зʼявився перший памʼятник Тарасу Шевченку (фото) фото 1
В Африці зʼявився перший памʼятник Тарасу Шевченку (фото) фото 2
Урочисте відкриття памʼятника відбулося в Університеті Ботсвани
Урочисте відкриття памʼятника відбулося в Університеті Ботсвани
фото: Андрій Сибіга

Під час церемонії декан гуманітарного факультету Тапело Отлохетсве прочитав власний переклад твору «Заповіт» мовою сетсвана – національною мовою Ботсвани.

За словами Сибіги, наразі у світі встановлено 1 384 пам’ятники кобзарю. З них 128 розташовані у 35 країнах за межами України.

Нагадаємо, 9 березня 2026 року Україна відзначає 212-ту річницю від дня народження видатного поета, художника та пророка української нації Тараса Шевченка. У дні потрясінь, революцій та війни Кобзар як ніколи актуальний. Нині в його рядках знаходимо силу, віру і наснагу. Його творчість стала своєрідним маніфестом українського народу, який прагнув вільно жити на своїй землі. «Главком» нагадує біографію великого поета.

До слова, президент України Володимир Зеленський підписав указ про присудження найвищої офіційної творчої відзнаки України – Національної премії імені Тараса Шевченка. Цьогоріч кількість номінацій Шевченківської премії стала найбільшою за всі 65 років існування, а її розмір складає 484 тис. 480 грн.

Теги: пам'ятник Африка Андрій Сибіга Тарас Шевченко

