На розкопках під Черкасами археологи знайшли єгипетські артефакти

Єгипетські артефакти вчені знайшли на розкопках слов’янського могильника 1-2 століть нашої ери

У селі Івківці, що у Черкаськоі області, археологи знайшли чотири намистини у вигляді жуків-скарабеїв та єгипетського бога Анубіса. Важливо зазначити. Що єгипетські артефакти вчені знайшли на розкопках слов’янського могильника 1-2 століть нашої ери. Про знахідку повідомляє Черкаський археологічний музей Середньої Наддніпрянщини.

Зазначається, що серед знахідок артефакти пізньозарубинецької культури, речі сарматського, германського і античного походження. Серед останніх – імпорт з Римської імперії, зокрема ритуальні речі з римського Єгипту (скарабеї, Анубіс)», – йдеться в повідомленні.

«Такі знахідки більше властиві сарматським похованням. Вони виготовлені або в Єгипті, або в Сирії. У слов’ян трапляються дуже рідко. Досі було знайдено лише дві такі намистини. І ось тепер – відразу чотири. Хронологічно це І-ІІ сторіччя нашої ери, час розквіту Римської імперії», – розповів у розмові з кореспондентом Укрінформу науковий співробітник інституту археології відділу ранніх слов’ян Юрій Башкатов.

Директор черкаського музею археології Середньої Наддніпрянщини Михайло Сиволап повідомив, що розкопки почалися в травні. Наразі усе знайдене описане й задокументоване київськими археологами. Знахідки виставлять у музеї. В липні розкопки триватимуть. Цього разу археологи копатимуть не могильник, а саме поселення.

«Поселення в Івківцях ми розкопуємо п’ятий рік. Все почалося з того, що чорні археологи зачепили слов’янський могильник. Це стало відомо нам. Такі люди зі своїми металошукачами не «бачать» знахідки, яка перебуває на глибині більше двох метрів. Але шкоди можуть наробити. В багатьох країнах ходити з металошукачем – злочин. У Греції таких людей відразу відводять у поліцію. В Саудівській Аравії застосовують тілесні покарання. А в нас вони вільно копають, де їм заманеться», – зауважив Сиволап.

Анубіс – єгипетський бог, якого зображували з головою шакала. Вважався охоронцем могил та мумій, провідником до царства мертвих, що мав дар передбачення. Жуки-скарабеї поширені в Єгипті. Стародавні єгиптяни виготовляли їх із каменя як амулети та прикраси.

За останні 10 років в Черкаській області чорні археологи знаходили скіфський меч-акінак, грецькі амфори та скіфський казан. Усе знайдене в них викупили для музеїв меценати.

До слова, у всіх нових музеях Єгипту з’являться українські аудіогіди.