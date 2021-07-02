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    На розкопках під Черкасами археологи знайшли єгипетські артефакти

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    Розкопки у селі&nbsp;Івківці почалися в травні - На розкопках під Черкасами археологи знайшли єгипетські артефакти
    Розкопки у селі Івківці почалися в травні
    Фото: Черкаський археологічний музей

    Єгипетські артефакти вчені знайшли на розкопках слов’янського могильника 1-2 століть нашої ери

    У селі Івківці, що у Черкаськоі області, археологи знайшли чотири намистини у вигляді жуків-скарабеїв та єгипетського бога Анубіса. Важливо зазначити. Що єгипетські артефакти вчені знайшли на розкопках слов’янського могильника 1-2 століть нашої ери. Про знахідку повідомляє Черкаський археологічний музей Середньої Наддніпрянщини.

    Зазначається, що серед знахідок артефакти пізньозарубинецької культури, речі сарматського, германського і античного походження. Серед останніх – імпорт з Римської імперії, зокрема ритуальні речі з римського Єгипту (скарабеї, Анубіс)», – йдеться в повідомленні.

    «Такі знахідки більше властиві сарматським похованням. Вони виготовлені або в Єгипті, або в Сирії. У слов’ян трапляються дуже рідко. Досі було знайдено лише дві такі намистини. І ось тепер – відразу чотири. Хронологічно це І-ІІ сторіччя нашої ери, час розквіту Римської імперії», – розповів у розмові з кореспондентом Укрінформу науковий співробітник інституту археології відділу ранніх слов’ян Юрій Башкатов.

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    На розкопках під Черкасами археологи знайшли єгипетські артефакти
    На розкопках під Черкасами археологи знайшли єгипетські артефакти
    На розкопках під Черкасами археологи знайшли єгипетські артефакти
    На розкопках під Черкасами археологи знайшли єгипетські артефакти
    На розкопках під Черкасами археологи знайшли єгипетські артефакти
    На розкопках під Черкасами археологи знайшли єгипетські артефакти

    Директор черкаського музею археології Середньої Наддніпрянщини Михайло Сиволап повідомив, що розкопки почалися в травні. Наразі усе знайдене описане й задокументоване київськими археологами. Знахідки виставлять у музеї. В липні розкопки триватимуть. Цього разу археологи копатимуть не могильник, а саме поселення.

    «Поселення в Івківцях ми розкопуємо п’ятий рік. Все почалося з того, що чорні археологи зачепили слов’янський могильник. Це стало відомо нам. Такі люди зі своїми металошукачами не «бачать» знахідки, яка перебуває на глибині більше двох метрів. Але шкоди можуть наробити. В багатьох країнах ходити з металошукачем – злочин. У Греції таких людей відразу відводять у поліцію. В Саудівській Аравії застосовують тілесні покарання. А в нас вони вільно копають, де їм заманеться», – зауважив Сиволап.

    Анубіс – єгипетський бог, якого зображували з головою шакала. Вважався охоронцем могил та мумій, провідником до царства мертвих, що мав дар передбачення. Жуки-скарабеї поширені в Єгипті. Стародавні єгиптяни виготовляли їх із каменя як амулети та прикраси.

    За останні 10 років в Черкаській області чорні археологи знаходили скіфський меч-акінак, грецькі амфори та скіфський казан. Усе знайдене в них викупили для музеїв меценати.

    До слова, у всіх нових музеях Єгипту з’являться українські аудіогіди.

    Теги: історія Єгипет музеї Черкащина розкопки
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    На розкопках під Черкасами археологи знайшли єгипетські артефакти