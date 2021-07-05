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    На Хмельниччині відкривають лавандову плантацію (фото)

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    Цього року відкриють плантацію для відвідувачів уперше - На Хмельниччині відкривають лавандову плантацію (фото)
    Цього року відкриють плантацію для відвідувачів уперше
    Фото з відкритих джерел

    На плантації росте 1500 кущів лаванди, а ще 150 двадцяти сортів – на демонстраційних грядках

    7 липня у селі Прислуч в Полонській громаді на Хмельниччині уперше відкривають лавандову плантацію, яка діятиме протягом трьох тижнів. Про це повідомляє Укрінформ.

    Співвласниця присадибного господарства Іванна Білоус розповіла: «На нашій плантації лаванда росте третій рік. Вона квітувала минулого року, але кущі були не настільки розкішними. Цього року ми відкриваємо плантацію для відвідувачів уперше. Вона створена з одного із найкращих сортів французької лаванди Platinum Nico. Рослини замовили в Голландії, цей сорт зимостійкий, утворює великі кущі та високі квітконоси. Ми обрали лаванду Platinum Nico, щоб створити на території господарства шматочок французького Провансу», – зазначила Білоус.

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    На Хмельниччині відкривають лавандову плантацію (фото)
    На Хмельниччині відкривають лавандову плантацію (фото)
    На Хмельниччині відкривають лавандову плантацію (фото)

    Вона додала, що на плантації росте 1500 кущів лаванди, а ще 150 двадцяти сортів – на демонстраційних грядках. Окрім того, у теплиці висаджено близько 2000 саджанців.

    «Передовсім ми пропонуємо нашим відвідувачам позитивні емоції та відпочинок від буденності. Усіх, хто до нас завітає, ми пригощатимемо лавандовим мохіто і трав’яним чаєм із лавандою, а ще подаруємо маленькі букетики з лаванди. Більші букети теж буде можливість купити», – додала співрозмовниця.

    Нагадаємо, що під будівлею «Квіти України» на вулиці Січових Стрільців, 49 у Києві представники забудовник зрізали 30-річний виноград, який обплітав фасад.

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    Теги: Хмельниччина Україна квіти
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    На Хмельниччині відкривають лавандову плантацію (фото)